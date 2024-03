Carles Puigdemont: "He decido presentarme a las próximas elecciones en Cataluña"

Carles Puigdemont ya ha anunciado su candidatura a las elecciones catalanas: "Soy miembro Parlamento Europeo y mostré mi interés de presentarme de nuevo, pero en cuestión de Cataluña no soy inconformista... no me resigno después del exilio, ahora que tenemos la oportunidad no tendría sentido renunciar por cuestiones personales, así que me presento a las elecciones catalanas", ha señalado el expresidente de la Generalitat en su comparecencia desde Elna.

De esta manera, Puigdemont ha desvelado todas las incógnitas. Dirigentes de Junts habían avivado en los últimos días las expectativas sobre su candidatura al Parlament. En las filas de JxCat se daba por hecho que sería Puigdemont su candidato a la presidencia de la Generalitat el próximo 12M, y así lo dio a entender el propio secretario general del partido, Jordi Turull el pasado miércoles, poco después de que el presidente catalán, Pere Aragonès, proclamara el adelanto electoral.

La plana mayor de JxCat se ha desplazado este jueves hasta Elna para arropar a Puigdemont en su decisión, tal y como habían comunicado en las redes sociales con el mensaje "Nos vemos en Elna".

Así ha sido la comparecencia de Carles Puigdemont

"Hace una semana no contaba con estar aquí. Estamos en casa en Cataluña norte. Lo puedo acreditar desde hace mucho tiempo. Trabajando mucho en estas tierras. Elna especialmente nos hace sentir muy cómodos por la acogida republicana", comenzaba diciendo el expresidente de la Generalitat.

Puigdemont señalaba desde un primer momento en su intervención la importancia de las próximas citas electorales: "dos citas importantes: 12 de mayo y 9 de junio para escoger miembros Parlamento Europeo. Dos elecciones importantísimasdonde se decidirá el futuro de nuestra nación amenazada. Para incentivar participación creo que las dos elecciones podrían haber ido juntas y dar así ejemplo", ha explicado.

"Aragonés ha considerado que se haga de otra manera. Ahora calendario imprevisto. Nos obliga a tomar decisiones trascendentes en muy poco tiempo".

Elna

Fuentes del entorno del expresident han destacado que Elna fue tierra de acogida de exiliados catalanes tras la Guerra Civil y, además, ha sido el primer municipio de Catalunya Nord en reconocer de manera oficial el derecho de utilizar el catalán en el consejo municipal.

El alcalde de la localidad, Nicolas Garcia, será quien de la bienvenida de la conferencia de Puigdemont.

El escenario no se habría elegido al azar: la localidad francesa de Elna, en la llamada Catalunya Nord, fue un papel clave en el exilio tras la Guerra Civil. Además, unos años después albergó las urnas del referéndum del 1-O.

A pesar de que las encuestas escenifican un empate técnico entre ERC y JxCat en su pugna por la segunda plaza, en Junts se muestran convencidos de que la candidatura de Puigdemont permitiría disputarle la primera plaza a Salvador Illa, al que los sondeos dan como vencedor del 12M.

Sigue aquí el streaming en directo de la comparecencia de Carles Puigdemont.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com