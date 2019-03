Junqueras pide a Mas entrar en el Govern para blindar la consulta

El líder de ERC, Oriol Junqueras, ha afirmado que su partido quiere estar en el Govern para "blindar" la consulta soberanista del 9 de noviembre y garantizar que se celebre, por lo que ha indicado que si el presidente de la Generalitat, Artur Mas, lo ofrece, Esquerra entrará en el ejecutivo catalán. Oriol Junqueras ha ofrecido la entrada en el Govern durante su intervención en el debate de Política General del Parlament, al referirse al compromiso adquirido por su partido de que la consulta no sólo se convoque sino que también tenga lugar el 9 de noviembre.

Junqueras ha coincido con Mas en que la consulta "debe hacerse con todas las garantías democráticas posibles", pero que para ERC estas garantías son las que debe ofrecer el Govern, el Parlament, y los ciudadanos catalanes que han puesto sus esperanzas "en que nosotros cumplamos los compromisos adquiridos", y por tanto al margen de si hay o no autorización estatal.

El líder de ERC se ha referido a la "gigantesca manifestación de la Diada" como argumento para "reafirmar" la necesidad de que su partido y el resto de formaciones proconsulta cumplan con el compromiso adquirido el 12 de diciembre al consensuar la pregunta y la fecha del referendo.

Según Junqueras, "la consulta es el mejor instrumento que tenemos a nuestro alcance porque es el que genera más unidad y consenso, entre los partidos y entre los ciudadanos", y ha puntualizado que "es casi el único instrumento" que le queda a la Generalitat "y no queremos renunciar a él de ninguna forma". "Nuestros compromisos no se han adquirido en vano y cuando votamos en este Parlament tratamos de ser consecuentes, estamos dispuestos a ayudar de todas las formas posibles y en todos los ámbitos", ha señalado.

En este punto, el líder de ERC ha ido más allá en su oferta inicial de entrar en el Govern cuando ya hubiese pregunta y fecha de la consulta, y ha indicado que "estaremos encantados de estar en él si el president nos llama, y hoy lo decimos, que queremos estar para blindar esta consulta y asegurar que se hace". Junqueras ha pedido a Mas que "tome nota" de la oferta y ha aludido en su discurso "a los retos gigantescos" que Cataluña tiene planteados en el momento actual.

El presidente de ERC ha explicado que "si el 9N hay urnas encima de las mesas electorales estamos convencidos de que podemos ganar, y que es esto lo que esperan nuestros ciudadanos y son nuestros compromisos". En este punto, ha recordado que "la unidad y el consenso ya existen y lo que hace falta ahora es preservarlo y cumplir los acuerdos".

"Todos sabíais -ha afirmado dirigiéndose en tono contundente al resto de partidos proconsulta- que el Gobierno español no os aplaudiría cuando fueseis a votar, y que el Tribunal Constitucional no es un órgano judicial sino interpretador, no nos lo regalaría, y si sabíais esto, tenéis que ser consecuentes con lo que habéis firmado". "Y si no lo sabíais -ha añadido al concluir su intervención- creemos, con toda la modestia, que no es merecéis la confianza de los ciudadanos".

Sobre las garantías democráticas a las que ayer se refirió Mas como requisito para celebrar la consulta, Junqueras ha considerado que en este proceso dichas garantías "somos todos los ciudadanos, son aquello que les falta a la gente desahuciada, o a los empresarios que no obtienen crédito, o a los que más sufren". Por este motivo, ha añadido, "son estas garantías las que tenemos que intentar cubrir y esto es imposible si no tenemos todos los instrumentos de que dispone un Estado".