Junqueras exige elecciones ya: "Dejemos de hablar y hagámoslo de una vez"

"Lo pido con esperanza y al mismo tiempo también con la angustia de aquel que sabe que perder el tiempo no es bueno. Necesitamos hechos más que palabras", ha apuntado Junqueras en unas declaraciones a Catalunya Ràdio. Junqueras ha lamentado que el presidente catalán, Artur Mas, haya renunciado a organizar la consulta que suscitaba el consenso y la haya sustituido por algo distinto, un proceso participativo, que, al contrario que la primera, "no genera un mandato democrático".

Aunque el líder republicano ha vuelto a explicar que no se opondrá a la consulta alternativa de Mas y que su partido "ayudará" al Govern, ha querido dejar claro que, puesto que de la misma no se obtendrá un "mandato democrático" ya que el mismo Govern lo ha dicho, el único camino válido "es el de convocar lo antes posible unas elecciones catalanas" anticipadas. Junqueras ha evitado pronunciarse sobre si en dichos comicios hace falta o no que las fuerzas independentistas vayan en una lista única, y ha insistido en que antes de hablar del "cómo" y del "con quién", hay que tener claro el "qué".

Para ERC, ha señalado, el "qué" es la proclamación de la independencia de forma inmediata, y ha rechazado perderse en "eufemismos" como el de "una declaración sin proclamación" o en "metáforas como la del estado propio". "Esto es agotador, todos sabemos lo que necesita este país, pues bien, hagámoslo". Después de mostrarse contrario a que desde Cataluña se impulsen propuestas que ha considerado que les hacen "perder el tiempo", como la "reforma constitucional", ha recalcado que "la unidad" con CiU y otras fuerzas soberanistas ahora sólo se puede recomponer en torno a la opción de la consecución de la independencia.

Junqueras ha desestimado, en este sentido, "construir unidades que no sirven para resolver los problemas de los catalanes" y ha admitido que la confianza que antes tenía con el presidente Mas "ahora es evidente que se debe recomponer sobre hechos y unas elecciones que permitan la independencia". "Perder el tiempo en otras cosas no sirve de nada y tiene un coste altísimo en forma de sufrimiento de la gente", ha señalado el presidente de ERC.

Para el líder republicano "hay una puerta abierta, que es la de la independencia", y "lo que hay que hacer ahora es aprovechar esta oportunidad", ha apuntado Junqueras antes de pedir con voz quebrada y emocionada a los demás partidos que trabajen para el objetivo de la independencia.