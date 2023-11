El acuerdo entre PSOE y Junts deja dos relatos para un mismo texto y solo una coincidencia: la desconfianza mutua

Tras la firma del acuerdo entre el PSOE y 'Junts' llega la hora de la prometida trasparencia. Amarrados los apoyos para la investidura de Pedro Sánchez, el Gobierno y el PSOE entran en la fase a la que hasta la fecha ha remitido el presidente del Gobierno: la de la explicación. De momento con 'Junts' chocan en el relato porque para el PSOE Puigdemont vuelve al diálogo y a la Constitución, pero para 'Junts' son ellos quien ha hecho dar un giro a los socialistas y si no cumplen su palabra dicen no habrá legislatura. Los dos están de acuerdo en reconocer una desconfianza mutua

Es el mismo documento, lo sellan los dos partidos, lo firman tras un aparente acuerdo que 24 horas después más bien parece un desacuerdo.

Salvador Illa rechaza que sea "una instancia legislativa la que pueda revisar las resoluciones judiciales" y asegura que habrá comisiones de investigación en el Congreso. El catalán también reconoce las discrepancias sobre la autodeterminación que plasman en el acuerdo pero insta a Junts a entenderse en otras materias.

Del otro lado Laura Borrás valora que Junts no ha renunciado a nada, sino que ha sido el PSOE quien "ha renunciado a planteamientos de que la amnistía era inconstitucional e impensable y ahora es viable". "Nosotros partimos de aquí para explicar lo que queremos y, por tanto, el giro copernicano lo ha dado el PSOE. ¿Quién le ha obligado a dar ese giro? 'Junts per Catalunya'", ha remarcado Borràs.

Patxi López, por su parte, subraya que el independentismo "reconoce incluso cuando habla de su referéndum que esto iba a hacerse a través de la constitución. Esto sí que es una marcha atrás." Sin embargo no tarda en contestar Jordi Turull diciendo que "el señor Patxi López no se ha leído el documento. ¿Cuántas veces aparece la palabra Constitución? Cero". Y no solo en ese punto discrepan, porque mientras en el PSOE niegan haber asumido el termino 'lawfare' en 'Junts' aseguran que el pacto lo reconoce. Tantas son las diferencias que solo en reconocer la "desconfianza mutua" es en lo único que coinciden.