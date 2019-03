Julián Muñoz se vuelve a sentar en el banquillo por adjudicar contratos de manera irregular y por la elaboración de un inventario de bienes municipales

La Sección Primera de la Audiencia de Málaga ha juzgado este lunes al exalcalde marbellí Julián Muñoz y otros 16 acusados, la mayoría de ellos con alguna responsabilidad municipal, por contratar obras y servicios de forma supuestamente irregular, sin seguir los requisitos administrativos exigidos, con varias empresas. En concreto, la Fiscalía solicita para Muñoz once años de prisión. En el caso, se han investigado las contrataciones de las obras de un centro cívico y la elaboración de un inventario de bienes municipales.

A Julián Muñoz se le acusa de los delitos de prevaricación, fraude en la contratación y malversación. De esta manera se ha solicitado la pena de 11 años de prisión y 18 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público.

El ministerio público considera que Julián Muñoz, en su condición de alcalde y concejal de obras, llegó a un acuerdo con el principal empresario que también está acusado, "en claro prejuicio para los intereses patrimoniales del municipio de Marbella".

Además, el ministerio público insta a que el exregidor y los representantes tanto de las dos sociedades municipales como de las empresas indemnicen al Ayuntamiento con la cantidad de 2,25 millones de euros.

No obstante, ha querido dejar claro que él no tomaba las decisiones en esa comisión, sino que las presidía, ya que la aprobaciones se realizaban "con el resto de mis compañeros, que no los veo por aquí", en referencia a los demás concejales marbellíes que formaban dicho órgano, que están llegando a acuerdos de conformidad en la mayoría de los procedimientos similares.

Tras el acuerdo de conformidad, son diez los acusados que siguen sentados en el banquillo.