El juez Peinado cita como investigado al empresario Juan Carlos Barrabés en el caso Begoña Gómez

El caso de Begoña Gómez continúa en el punto de mira, y justo unas horas después de que la esposa del presidente haya decidió no declarar, el juez Juan Carlos Peinado ha decidido citar el próximo 29 de julio como investigado al empresario Juan Carlos Barrabés en la causa abierta contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por supuestos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios.

Se había reunido "cuatro o cinco" veces en Moncloa con Begoña Gómez

Esta decisión llega, según han informado fuentes jurídicas a EFE, el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid ha adoptado esta decisión después de que Barrabés prestase declaración como testigo el pasado lunes y admitiese que se reunió con Gómez “cuatro o cinco” veces en La Moncloa y que en dos de esas citas estuvo presente el jefe del Ejecutivo.

Tras esa declaración, que se realizó por videoconferencia debido al estado de salud de Barrabés, las acusaciones solicitaron al juez que cambiara la condición de testigo por la de investigado y le citase de nuevo.

Peinado ha aceptado la petición y ha citado, de nuevo por videoconferencia y desde su casa, al empresario cuyas relaciones con Gómez investiga en esta causa.

El abogado de Begoña Gómez sale en su defensa

Antonio Camacho, exministro socialista y abogado de Begoña Gómez ha vuelto a argumentar que es necesario que el juez limite la investigación porque la "declaración del investigado tiene que hacerse con garantías".

En una entrevista con Sandra Golpe en el informativo de Antena 3 Noticias, Antonio Camacho ha asegurado que lo que su representada quiere es dar explicaciones, pero "en un procedimiento en el que se respeten las garantías y se delimite el objeto del procedimiento".

Defiende Camacho que no se les ha informado del motivo por el que tienen que declarar pese a haberlo pedido en diferentes ocasiones. "Es su deseo explicarse, pero en un procedimiento en el que se respeten las garantías y se delimite el objeto del procedimiento. La Audiencia Provincial ya dijo que no había indicios para investigar Globalia, el rescate de Globalia Air Europa, y, sin embargo, el juez en este momento ha pedido el expediente. Hay una contradicción evidente. No estaba en el objeto del procedimiento y, sin embargo, se están pidiendo diligencias. Eso no es propio en un procedimiento legal en un estado de derecho" reprocha.

