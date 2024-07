Bolaños cree que Begoña Gómez sufre una persecución cruel y Feijóo califica lo sucedido como "la antipolítica"

La esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, tenía este viernes su declaración ante el juez. Sin embargo, se ha acogido a su derecho a no declarar. El juez Juan Carlos Peinado la investiga por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Ante lo sucedido, han llovido las críticas por parte de la oposición, pero también el apoyo del Gobierno de Pedro Sánchez.

Bolaños sale en defensa de Begoña Gómez

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha señalado este viernes tras la visita de Gómez al tribunal, que la esposa del presidente del Gobierno, está siendo objeto de "una persecución cruel" en un "proceso judicial plagado de mentiras". En unas declaraciones al Senado, el ministro ha valorado la citación de Begoña Gómez al juzgado y asegura que "los informes y todas las declaraciones" que el tribunal acredita, no muestran nada.

Bolaños ha asegurado que la causa se archivará ya que solo es "una persecución indudable, injustificada, inhumana y cruel contra el presidente del Gobierno y contra su familia". De hecho, Bolaños no ha dudado en señalar a los autores de lo que él considera una persecución y asegura que la ofensiva se puede atribuir directamente a "PP y Vox" que "renuncian a hacer una oposición política y se centran en ensuciar el buen nombre de personas honestas". Ha afirmado que es "una persecución" que "no tiene ningún límite y en la que no solo atacan al presidente del Gobierno por serlo, sino que atacan, de manera más sucia posible, a las personas más cercanas a su familia".

Es por eso que Bolaños se pregunta que, ante lo sucedido, "quién reparará el buen nombre de una persona honesta como lo es Begoña Gómez, una vez que se ponga fin a las diligencias".

Vox ha anunciado que citará como testigo de la investigación al propio Pedro Sánchez y, ante esto, Bolaños alega que es una petición "ridícula".

Feijóo pone en la palestra a Gómez y a Sánchez: "Es la antipolítica"

El líder de los Populares, Alberto Núñez Feijóo, ha hablado también de la no declaración de Begoña Gómez y se ha referido a su caso y a la reciente anulación de los ERE de Andalucía como "la antipolítica". "Antes había ministros que dimitían, pero ahora no dimite nadie", alega.

El presidente del PP, durante su intervención en la escuela de verano de Nuevas Generaciones del PP, ha señalado que "hoy se ha visto como la mujer del presidente del Gobierno se sienta en un banquillo delante de un juez" y, además, señala que ha entrado al juzgado con "la misma protección que un jefe de Estado". Esto último hace referencia a que Gómez ha accedido al edificio en coche por el garaje por motivos de seguridad, en medio de un fuerte dispositivo policial y con la misma expectación mediática que hace justo dos semanas, cuando compareció por primera vez.

"No podría salir a la calle, incluso mi partido me pediría dejar paso, si mi mujer estuviera investigada como Begoña Gómez", indica. "¿Os imagináis que a mí me pasa esto? Nadie puede ser responsable de lo que hacen sus hermanos, pero tienes que pronunciarte y no evadir todas las preguntas porque eres un hombre público y tienes responsabilidad pública", ha manifestado el dirigente popular.

Semper: "Quien nada teme, responde ante las preguntas de un juez"

Por otro lado, el popular Borja Semper ha señalado que "no dar explicaciones, actuar con opacidad, culpar a la prensa y a la oposición, lo único que hace es alentar las sospechas, y es razonable que se exijan respuestas". En Moncloa no solo se hacen negocios para favorecer a Gómez, sino que también se prepara la defensa de una persona investigada, afirma.

En este caso también ha señalado a Sumar: "¿Esto es el sí se puede y la casta?", ironiza y lanza la presunta de porqué callan. "La corrupción no tiene un pase y entre todos quieren naturalizarla", sentencia.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com