El juez llama la atención a Camps y le pide "que no haga gestos a los testigos"

El magistrado presidente del tribunal del jurado en la denominada "causa de los trajes", Juan Climent, ha pedido de nuevo al expresident de la Generalitat Francisco Camps que guardase silencio y no gesticulase en la sala de vistas, idéntica advertencia a la que le hizo ayer.



"Señor Camps, haga el favor de no hacer gestos a nadie y menos al testigo, guarde silencio", le ha espetado el magistrado cuando se encontraba en la sala Silvia Caballer, ex directora general.



Camps, que asiste al igual que Ricardo Costa como imputado por un delito continuado de cohecho pasivo impropio al haber aceptado supuestamente trajes de la trama Gürtel, se ha alterado después de que el juez Climent declarara "impertinentes" varias preguntas referidas a su posible intervención en contratos públicos.

Los dos altos cargos de la Generalitat niegan conocer a "El Bigotes"

En la jornada de hoy han declarado Matías Pérez Such y Alida Más, dos de los altos cargos del Consell durante el Gobierno de Francisco Camps.

Ambos han asegurado que nadie les presentó al responsable de la empresa Orange Market en Valencia, Álvaro Pérez "el Bigotes", y que el expresident de la Generalitat no les habló de él, ni intercedió para favorecer ningún contrato.



Pérez Such ha asegurado que no indicó a ningún miembro de las mesas de contratación ningún criterio u opinión sobre la bondad o no de alguna empresa concurrente ni tampoco le comunicaron a él nada parecido.



También ha explicado que vio a Álvaro Pérez "en algunas ferias", que jamás se reunió con él, que no se lo presentaron pero sí sabía quién era porque "era una persona que resultaba visible".



La que fuera subsecretaria de la Conselleria de Turismo en 2006, Alida Mas, ha reconocido tener una amistad personal con Camps y ha considerado "imposible" que el expresident pudiese darle indicación alguna para favorecer alguna contratación.



"Se trató a todo el mundo con el mismo proceso administrativo", ha dicho. Además, ha asegurado que jamás nadie le presentó a Álvaro Pérez, que nunca lo vio en la Conselleria y que nunca Camps le habló de él, a pesar de "haber cenado" con el exjefe del Consell en varias ocasiones.