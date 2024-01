El juez Calatayud responde a una madre contraria a sus palabras: "Le estamos dando el playboy en vivo y en directo a los niños"

La intervención del juez de Menores de Granada, Emilio Calatayud, en el grupo de trabajo del Parlamento andaluz para combatir el acceso de los menores a la pornografía a través de internet, fue tajante y dio mucho que hablar. En su discurso, achacó a los padres la responsabilidad de que los menores tengan acceso a un teléfono móvil y a internet demasiado pronto. ¿Cuál es la edad a la que un menor debe tener acceso a un teléfono móvil? El juez Calatayud ha entrado esta mañana en directo en el programa Espejo Público para abordar el tema junto a Merche, Gutiérrez, madre de tres hijos que no está del todo de acuerdo con la versión que se ha extendido del juez recientemente.

"Yo soy fumador, no se me ha ocurrido darle a mi hijo un celta o un bisonte cuando tenía dos años. Y, sin embargo, yo estoy hasta las narices de ver a padres que se están tomando una cerveza en una terraza y para que el niño no les de el coñazo les sueltan el móvil", ha comenzado explicando el juez, quien echa la culpa a "los padres" de que los niños tengan acceso temprano a estos dispositivos. "Si los padres son tan modernos y les quieren regalar un móvil que les compren el llama cuelga, que así los pueden tener localizados, pero llama cuelga, qué es eso de los internet", cuestiona.

"Ahora el playboy se lo estamos dando en vivo y en directo a las criaturas"

"Yo me acuerdo cuando era joven que si quería un playboy tenía que pasar el filtro del quiosquero. Si me veía con pinta de mayor me la daba, sino no. Ahora el playboy se lo estamos dando en vivo y en directo a las criaturas de ocho o nueve años", ha sentenciado.

"Siempre echamos la culpa a los padres de todo"

Merche Gutiérrez, madre de tres menores no está del todo de acuerdo con el juez Calatayud, por lo que ha intervenido en el programa para ofrecer su versión y charlar con el juez. "En muchas cosas estoy de acuerdo con este juez. Sí que es verdad que yo soy de las mamás que va a un restaurante y le deja el móvil a su hijo de dos años. Es cierto que siempre echamos la culpa a los padres de todo. Si a ese niño no le das un móvil, está llorando durante toda la comida y consientes la rabieta, mal. Si a ese niño le das una guantada, mal. Si a ese niño le das un móvil, mal. Todo lo que se haga se va a cuestionar siempre por sus padres".

Sin embargo, sí que se muestra a favor del juez en aspectos como el buen uso de la tecnología, explica: "a favor del juez si que diré, por ejemplo, que lo que yo abogo por ejemplo es el buen uso de la tecnología. Es decir, yo no le voy a dejar a mi hijo de dos años al libre albedrío, internet sin control, le pongo los dibujos acordes a su edad. Claro que estoy a favor del juez Calatayud en que niños de ocho años viendo pornografía, no".

Merche también critica que hablamos de tecnología, sí, pero que "el gobierno es el primero que implanta la tecnología en centros. Donde yo vivo, para poder asistir a un centro educativo no solamente te exige tecnología, sino una marca determinada de ipad", explica.

¿Cuál es la edad mínima para que un niño acceda a un teléfono móvil?

"Creo que la edad mínima es la que establece la ley de responsabilidad penal del menor, que son 14 años. Porque así se le puede exigir una responsabilidad directa al chaval y, segundo, subsidiaria a los padres, pero me parece una auténtica barbaridad", cuenta el juez Calatayud.

Explica que "el otro día me vino a ver un colegio de 60 criaturas de unos ocho o nueve años, los senté en la sala de audiencias y les pregunté 'quién tiene móvil', pues el 60% de las criaturas y no te creas tú que tienen uno como el mío de esos de 110 euros, no, de 1.100 o 1200", critica.

"Una droga"

Para el juez Emiliio Calatayud, las nuevas tecnologías son "móvil, internet, ordenador, las tablets y todo eso", algo que considera que "son tres cosas fundamentales: es una droga, nada más que tienes que mirar el Parlamento y están todos enganchados con los móviles y a los tertulianos". Cuenta que ha tenido "casos de que los padres han querido cortar el wifi y he tenido un montón de chavales encerrados por maltratar a sus padres, por lesiones graves porque le han quitado el wifi y no se lo daban en media hora".

Además, opina que "es un instrumento muy peligroso para cometer delitos y están subiendo los delitos contra el honor, contra la intimidad, de contenido sexual, del bullying, muchos empiezan por los móviles y luego es un instrumento muy peligroso para ser víctima de delitos".