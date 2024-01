El juez Calatayud, sobre el papel de los padres con los menores: "Se les ha transmitido muchos derechos y poco deberes"

La intervención del magistrado y juez de Menores de Granada, Emilio Calatayud, en el grupo de trabajo creado en el Parlamento andaluz con la intención de combatir el acceso de los menores a la pornografía a través de internet, ha sido tajante. En su discurso, ha hablado del papel de los padres y la familia con los menores en determinadas ocasiones.

"Hay un artículo que para mí es fundamental y que siempre recomiendo a los padres que lo pongan en la nevera de sus casas, que es el famoso artículo 155. El artículo 155 del Código Civil dice 'los hijos deben obedecer a sus padres mientras permanezcan bajo su potestad y respetarles siempre. Y segundo, contribuir equitativamente, según sus posibilidades, al levantamiento de las cargas de la familia mientras convivan con ellos", explica.

"Luego, yo lo que digo es que lo mismo que se habla de derechos, que está muy bien, hay que hablar también de los deberesque tienen los niños, y es de obedecer a sus padres mientras permanezcan bajo su potestad. ¿Cuándo acaba la potestad? A los 18 años, mientras tanto están bajo la potestad del padre y de la madre, y eso es lo que hay. Respetarles siempre, ¿hasta cuándo? hasta que se muera. Y contribuir equitativamente según sus posibilidades al levantamiento de las cargas de la familia mientras conviva con ella. A echar una mano, a estudiar, a trabajar, a ayudar a tus hermanos, ayudar a tus padres", sentencia.

"Se les ha trasmitido muchos derechos y poco deberes"

Calatayud considera que lo que ha ocurrido con los niños es que "se les ha trasmitido muchos derechos y poco deberes. No se habla del artículo 155 del Código Civil, eso me preocupa mucho. Se ha perdido la autoridad de los padres. Yo no soy partidario del cachete, pero confundir un cachete con un maltrato me parece una auténtica barbaridad. Ahora, que yo soy preconstitucional, que yo ya tengo 68 años, que ya estaré anticuado", explica.

El grupo de trabajo constituido en el Parlamento andaluz para garantizar la protección de menores de cara al acceso a la pornografía en internet ha aceptado las propuestas de comparecencias presentadas por los cinco grupos con representación en la Cámara, que suman más de un centenar.