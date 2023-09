Juanma Moreno: "Sánchez huyó porque si sube a la tribuna tiene que explicar los pactos con un huido de la justicia"

Mantuvieron el misterio hasta el último momento y finalmente se confirmó que Pedro Sánchez no subiría a la tribuna a dar la réplica a Alberto Núñez Feijóo en la primera sesión del debate de investidura. Para algunos estrategia, para otros huida. Juanma Moreno ha comentado en Espejo Público su opinión sobre lo ocurrido este martes en el Congreso de los Diputados y que, salvo sorpresa mayor, el líder del PP se encamina hacia dos votaciones fallidas.

El presidente autonómico de Andalucía ha calificado de "disparate" la renuncia de Sánchez a contestar al candidato a la presidencia. "Una falta de respeto a una solemne investidura, una falta de respeto a sus propios votantes, a la Cámara, al conjunto de los españoles en una huida que no habíamos visto nunca en la democracia española. Siempre el presidente ha dado la cara, incluso él ha sido dos veces candidato fallido y siempre tuvo la respuesta de un presidente en funciones, y por tanto nos pareció una espantada impropia de alguien que tiene que tener altura de miras, sentido de estado y que quiere seguir siendo presidente" asegura Moreno que ayer pasó "un punto bochornoso".

Sobre el discurso de Óscar Puente, Moreno reconoce que se sintió sorprendido: "He visto muchas investiduras y me sorprendió el tono tan agresivo, tan frentista, tan duro, tan desagradable" y lamenta que "lo que había conocido, me había fascinado e incluso había admirado del PSOE vi que había desaparecido".

Otro parecer tiene el presidente popular en Andalucía sobre el discurso de Alberto Núñez Feijóo: "Hizo el discurso que tiene que hacer un candidato a la presidencia. Fue un discurso serio, un discurso construido, un discurso sensato, centrando los problemas de los españoles y eso es lo que esperaba la mayoría de los ciudadanos de un candidato a la presidencia del gobierno. Lo que no esperábamos es que Sánchez huyera como huyó el día de ayer y huyó por una razón porque sabe que si sube a la tribuna tiene que explicar esos pactos que está fraguando con un huido de la justicia como el señor Puigdemont y que nos tiene absolutamente oculto".

Insiste Juanma Moreno en que este martes "Alberto demostró cintura, demostró solvencia, un aire claramente institucional respeto a la cámara, madurez política y personal. Creo que allí había un presidente".