José Luis Martínez-Almeida, sobre el coronavirus en Madrid: "Cuando visité el Palacio de Hielo me resquebrajé y derrumbé"

José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid, la ciudad de España más castigada por el coronavirus ha sido entrevistado por Matías Prats y Mónica Carrillo en Noticias Fin de Semana.

¿Cómo está Madrid tras el alivio en el confinamiento?

Estamos de luto, no podemos olvidar a todos aquellos que han fallecido y tenemos que acordarnos de ellos todos los días. Hoy ha sido un día diferente porque los niños ha podido salir a la calle. La jornada ha transcurrido con normalidad, aunque con cierto desconocimiento, por eso la Policía ha estado informando, pero confiamos en la responsabilidad de la gente a partir de hoy para que no se produzcan aglomeraciones.

¿Cuándo y cómo cree que podrá afrontar la desdescalada Madrid?

No debemos esperar mucho más. Debemos garantizar que no se puedan producir rebrotes o minimizar nuevos focos de contagios y cumplir las condiciones del Gobierno de la nación, como las plazas UCI o los suministros, pero lo cierto es que Madrid no puede esperar mucho más a la reactivación económica. Si conseguimos hacer test de forma masiva, mascarillas y gel hidroalcoholico, la propia concienciación que tienen los ciudadanos de manera individual hará que podamos ponernos en marcha porque ahora cada minuto cuenta para afrontar esta crisis económica y social.

¿Cómo ha logrado aparcar polémicas políticas?

Partiendo desde el primer momento de que el Gobierno tenía que informar a la oposición. Establecimos canales permanentes de comunicación, me he reunido todas las semanas al menos una vez por videoconferencia con los portavoces de los grupos municipales y todas las áreas de gobierno han estado comunicando con los respectivos portavoces también de área. Además, entendiendo que la lealtad de la oposición se tenía que fundamentar en la información del Gobierno y que ellos pudieran hacer propuestas y dar puntos de vista diferentes, que en una situación como esta también es importante.

Ha sido una lealtad crítica por parte de la oposición pero que ha funcionado bien en ambos sentidos. Agradezco mucho las palabras de Rita Maestre, no desde el punto de vista político, para mí lo más importante es el reconocimiento humano de que al margen de que uno pueda tomar decisiones acertadas o no, somos personas que tenemos que tomar decisiones para las que no estábamos preparados.

¿Cuál ha sido el momento más duro?

El más duro sin lugar a duda fue el Palacio de Hielo. Cuando lo visité por primera vez con carácter privado, cuando vi 400 ataúdes no vi eso, sino 400 vidas que tenían seres queridos, proyectos... y se veía la auténtica tragedia que se estaba viviendo en estos momentos en Madrid. Muchas veces las grandes cifras nos esconden que detrás de cada persona fallecida hay una vida distinta. En ese momento no lloré, resquebrajé y derrumbé en cierta manera.

¿Cuál ha sido el gesto solidario más positivo?

El último que he vivido fue en la Plaza de Cristo Rey cuando fui a hacer el homenaje a los sanitarios a las 20:00 horas. Ver lo que hacían cada día desde los balcones y los cánticos que tenían preparados para los sanitarios fue un momento que nos muestra que esto nos puede servir incluso para mejorar como sociedad.