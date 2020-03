José Luis Martínez-Almedia: "No es un sálvese quien pueda, pero es obvio que no llegaba el material sanitario"

Madrid se ha convertido en el principal foco de coronavirus en España. La Comunidad de Madrid y su capital están sufriendo devastadoras cifras de contagiados y muertos por el COVID-19, y José Luis Martínez Almeida, alcalde de Madrid, ha reconocido que "estamos en una situación extraordinariamente difícil".

Respecto al asunto de las muertes de ancianos en residencias, Almeida ha asegurado que hay que "duplicar los esfuerzos y los medios para frenar esta avalancha de fallecimientos".

"El Gobierno de la Comunidad de Madrid está haciendo un esfuerzo muy importante y hay que agradecer a la UME y al Ejercito el trabajo que está prestando en estos momentos para solucionar la situación que se vive a día de hoy en las residencias. Lo que hay que hacer es duplicar los esfuerzos y los medios para frenar esta avalancha de fallecimientos que se está produciendo en las residencias", ha indicado Almeida.

Por otro lado, el alcalde de Madrid ha defendido la decisión del Ayuntamiento de Madrid y de otros organismos y administraciones de salir al mercado a adquirir material sanitario.

"Las cosas como son. Hemos comprado 10.000 test para nuestro personal esencial, hemos adquirido mascarillas, geles y guantes. No sé si es un sálvese quien pueda, pero no estábamos consiguiendo los suministros necesarios por parte de las administraciones. Y cada uno tiene que poner los medios para lograr esos materiales. Era obvio que no llegaban los suministros y había que buscar otras vías. Nos nos podemos quedar esperando", ha justificado Almeida.

El alcalde de Madrid también ha confirmado que no han recibido respuesta por parte del Gobierno Central sobre su solicitud de paralizar las obras en la ciudad de Madrid.

"No hemos recibido respuesta y no es sólo la ciudad de Madrid. El perjuicio de suspenderlas es ínfimo respecto a que no se creen más focos de contagio. Es una necesidad imperioso y se lo pido al Gobierno Central. Es competencia del Estado Central dentro del decreto de estado de alarma", ha explicado Almeida.

Por último, Martínez Almeida ha asegurado que ya se ha resuelto el problema con las funerarias y que ya cuenta con "el material para funcionar en condiciones razonables".

