José Luis Ábalos reconoce que los 15 primeros días decretados de estado de alarma por el coronavirus no serán suficientes y “veremos qué medidas debemos adoptar. En 15 días no creo que estemos con capacidad de ganar esta batalla”.

Según Ábalos, dependerá del cumplimiento de las medidas contra el coronavirus. Si todos somos responsables y estamos unidos, las medidas tendrán más efecto”. Ábalos reconoce que están testando la eficacia de las medidas de forma continuada y poniendo de acuerdo a las administraciones y a los ciudadanos para conseguir la mayor eficacia de las medidas.

El transporte es básico para el abastecimiento

En cuanto al sector del transporte durante la crisis del coronavirus, afirma que los servicios están tasados y que “el circuito de abastecimiento es prioritario”. Aún así, matiza que el transporte mercancías no tiene limitación y que “si necesita la logística de transporte ayuda de Ejercito, se desplegara”.

Sobre el turismo, Ábalos es claro: cree que “es una actividad que hay que sacrificar”. Hoy hay una reunión de ministros europeos que tiene que ver con fronteras en la que abordaran esta cuestión. “Como europeos tenemos que tomar decisión conjunta y pasará por ir cerrando fronteras para evitar los turistas”, añade.

En su opinión, “hay que plantear medidas económicas para mitigar efecto de este impacto. Hay sectores que quedaran paralizados y que no se resientan a corto plazo. Es hora de aplicar medidas que mitiguen el impacto. Ojala superemos pronto la situación y tendremos que plantear otras medidas de recuperación”. Abalos considera que Europa, en esta fase, tiene que ser ambiciosa y no poner reparos en medidas para reponernos.

Otro objetivo para el Gobierno durante la crisis del coronavirus, en palabras de Ábalos es que “las suspensiones de empleo se queden cubiertas”, algo que emplaza para abordar en Consejo de Ministros.

En el último Consejo de Ministros se plantearon medidas como las bajas por cuarentena o contagio y aplicarles la consideración de baja profesional laboral, por tanto con una prestación.

Sobre la polémica de si el Gobierno ha actuado a tiempo

A José Luis Áblalos, después de la comunicación firmada por todas las comunidades autónomas, salvo por Quim Torra, afirma que le preocupa “que uno no salga de su dinámica aun con esta crisis. Ahora la batalla es la salud de las personas y no aprovechar para mantener proyectos políticos”.

Ábalos marca como objetivo del Gobierno la llamada a la comprensión, “y que nos centremos en la salud y la vida de las personas; ya habrá ocasión de establecer diferencias”.

Ante las críticas y la polémica de si el Gobierno ha actuado pronto o no, Ábalos asegura que “se ha actuado de acuerdo a la realidad del momento y siempre con el asesoramiento de expertos. No podemos juzgar con lo que hoy sabemos los actos pasados, quiero recordar que no solamente hubo estas manifestaciones, sino que otras que también se pusieron para contrarrestar y conmemoraciones posteriores al 8M”.

Renuncia del Rey Felipe VI a la herencia personal de su padre

Ante la renuncia del Rey Felipe VI a la herencia personal que le pudiera corresponder de su padre don Juan Carlos, José Luis Ábalos considera que la decisión es “respetable, sin duda contundente”, añadiendo que “la batalla del Gobierno están en la batalla contra la propagación del coronavirus y frenar la pandemia.