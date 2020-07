Jordi Sevilla: “En el 90% hay un cierto consenso del Pacto de Toledo”

“Me sorprende que los sindicatos no lo pongan sobre la mesa”, ha expresado el político, quien considera que las cotizaciones sociales son insuficientes. Ha añadido que introducir nuevos ingresos, en vez de recortar gastos, es un acierto que ya han experimentado países como Francia o Dinamarca.



Sevilla ha confirmado que existe un consenso del 90% en el Pacto de Toledo en cuanto a la reforma de las pensiones, aunque considera que no se ha sabido explicar por qué es importante retrasar la jubilación a los 67.



El ex ministro ha estimado “disparatado” relacionar la vida útil de las pensiones con la ley de jubilación, porque “las reformas son buenas o malas por sí mismas”. Considera que estamos perdiendo de vista el porqué de las medidas.