Jáuregui: “Mi opinión es que Batasuna no estará en las municipales”

En opinión del ministro de Presidencia, Ramón Jáuregui, el proceso para acabar con la banda terrorista ETA “será muy largo”, y los movimientos de Batasuna no servirán si la banda continúa matando y si el partido ilegalizado no rechaza “absolutamente” la violencia.



“Mi opinión es que Batasuna no estará en la municipales”, ha señalado Jáuregui, tras admitir que “no estamos ante el final de ETA” e insistir en que “Este Gobierno no juega con intereses partidistas en un tema tan serio y tan importante” como es ETA.



Zapatero, presidente

Según el ministro de Presidencia, Zapatero continuará al frente del partido, y por lo tanto será él quien se presente a las próximas elecciones generales. Jáuregui ha justificado la falta de apoyo de la población española con que “la opinión pública siempre personaliza sus sufrimientos en el presidente de turno”.



“El Gobierno en el que yo estoy trabaja para que Zapatero encabece el cartel”, ha asegurado en Espejo Público. Según el ministro de Presidencia “no se trabaja en otra dirección”.

Estará en la misa del Papa

Jáuregui ha confirmado que representará al Gobierno en la misa que ofrecerá el Papa Benedicto XVI en la Sagrada Familia en Barcelona el próximo domingo. Ha matizado que asistirá como ministro de la Presidencia, y no como católico: "Yo no soy persona de fe, no soy católico, simplemente soy ministro de la Presidencia”.



El ministro de Fomento, José Blanco, estará presente, el día anterior, en la misa del Papa en Santiago de Compostela.