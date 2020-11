Jaume Asens de Podemos niega contrapartidas a Bildu por los presupuestos: " es un acto de generosidad política"

Desde el ala de Unidas Podemos en el Gobierno se niega también el pacto con Bildu como ha hecho en las últimas horas el secretario de organización del PSOE, José Luis Ábalos. Podemos va más allá y dice que Bildu apoya los presupuestos por generosidad.

Asens dice que no hay contrapartidas

Lo ha dicho el presidente del grupo confederal de Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados, Jaume Asens. Asegura que "de momento no hay ninguna contrapartida a EH Bildu" y se ha referido al apoyo a los Presupuestos Generales del Estado como un "acto de generosidad política".

Asens ha asegurado en declaraciones a 'Las mañanas de RNE' que lo "que ha hecho" Bildu es "mostrar su predisposición a votar afirmativamente" las cuentas públicas diseñadas por el Gobierno. Asegura que "es un hecho histórico de gran trascendencia, porque la izquierda abertzale va a participar en la gobernabilidad de España".

Acercamiento a independentistas

En la estrategia de Unidas Podemos está el acercamiento a formaciones independentistas. Asens ha instado a JxCat y a ERC a tener la "visión de Estado y el sentido de la responsabilidad" de Bildu. Critica que la oposición acuse a EH Bildu de no haber condenado de forma expresa la violencia de ETA. Asegura que "es falso. Bildu es una coalición de partidos y todos han condenado de forma explícita el terrorismo y la violencia" insiste.

Homenaje a presos etarras

En relación a los actos de homenaje a presos etarras tras haber cumplidos sus penas, Asens cree que no se debe pedir "necesariamente" que "no se hagan actos privados de bienvenida o lo que sea", siempre y cuando estos no se hagan de forma pública. En el momento en que eso ocurre, ha señalado, "colisiona" con el derecho de las víctimas.

La intención de Bildu de "acabar con el régimen"

En cuanto a las declaraciones de EH Bildu sobre ir a Madrid a acabar con el régimen, Asens dice que existe "un cambio de época" y explica que "este gobierno de coalición tiene muchos retos por delante. Solo este gobierno tiene ahora mismo la posibilidad de modificar el campo de juego" añade.

La Constitución no es un dogma de fe

Asens cree que todos los cambios que haya que introducir tienen un "límite legal evidente que dibuja el perímetro" aunque ha advertido de que la Carta Magna "no es un dogma de fe", sino "fruto de una correlación de fuerzas en un determinado momento".