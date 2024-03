Jaume Asens afirma que el acuerdo sobre la ley de amnistía es "inminente"

El dirigente de los Comuns, Jaume Asens, ha dicho que el acuerdo entre PSOE y Junts sobre la ley de amnistía es "inminente". Así se ha referido en una entrevista en 'Catalunya Ràdio'.

"El PSOE no votará en contra de las enmiendas de Junts y Junts no votará en contra de la ley", ha dicho. "No se producirá tampoco la escena de la negociación del último minuto que se produjo la última vez", ha añadido.

El dirigente de los comuns ha defendido que el acuerdo sobre la ley de amnistía blindará "aún más" a los afectados por la causa de 'Tsunami Democrátic'. "Creo que la ley de amnistía blindará sus casos; de hecho, creo que ya los blindaba en su momento, pero ahora creo que quedarán más blindados aún", ha expresado.

Asens ha asegurado que las posiciones de todos se han flexibilizado y que el acuerdo es inminente. Además, está convencido de que la ley se aprobará y que no se volverá a repetir la "ruleta rusa" y el guion de la negociación del último minuto.

Considera que para anunciar el acuerdo "no se esperará hasta el jueves" y cree que se llevará a cabo antes. Explica que los negociadores se han conjurado para no hablar del contenido pero, a su juicio, al igual que en la ocasión anterior, el acuerdo "va a blindar a todas las personas que están ahora mismo afectadas por la causa de 'Tsunami'", incluyendo al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y al diputado de ERC en el Parlament Ruben Wagensberg.

Comisión de Venecia

Sobre la comisión de Venecia, Asens ha catalogado de "correctivo" el informe preliminar. Dicho informe avala la ley de amnistía y en el que se recoge que esta norma no afectaría a la separación de poderes. "Es un tiro al pie del propio PP, que había promovido esa iniciativa", ha añadido.

Describe que el aval de la Comisión de Venecia "ha servido para compensar el movimiento que se ha hecho por parte de los magistrados del Supremo".

