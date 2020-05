Isabel Celaá: "No hay barra libre, no vamos a titular a nadie con más de dos suspensos" en este curso marcado por el coronavirus

La ministra de Educación, Isabel Celaá, ha comparecido ante el Congreso de los Diputados a petición propia y del PP, Grupo Plural, Vox y Ciudadanos para explicar las medidas de Educación para hacer frente a la pandemia por coronavirus.

En cuanto a la posibilidad de abrir los colegios y retomar la educación presencial a partir de la fase 2 de desescalada del confinamiento, Celaá opina que "la experiencia de la apertura parcial y prudente" de los centros "permitirá ir aprendiendo y obtener experiencia con vistas a la elaboración de dichos planes". La educación presencial sigue siendo la prioridad del Gobierno y así lo ha manifestado, y ante la pregunta de si se deben hacer test masivos a los profesores y a los alumnos para incorporarse a las clases con garantías, la ministra Celaá opina que es una decisión que debe adoptar Sanidad y que le corresponde a ese ministerio valorar esta indicación.

La ministra de Educación defiende que se debe garantizar una educación en valores cívicos, algo que recalca justo en este contexto de pandemia de coronavirus y momento en el que se ha pedido a la ciudadanía un compromiso extra con las normas impuestas en este estado de alarma por coronavirus. Celaá cree que "la responsabilidad cívica demostrada por la ciudadanía española, entre la que están los estudiantes, ha sido la clave en la respuesta a la pandemia".

No se titula con más de dos suspensos

La ministra de Educación también ha aprovechado su comparecencia para negar que vaya a aprobarse a los alumnos que tengan más de dos suspensos. "¿Pero a quién se le ha ocurrido semejante cosa? Nosotros vamos a titular a quien haya superado los objetivos de evalucación y ¿quién nos lo va a decir? Un parlamentario o la junta de evaluación".

Celaá ha sido muy contundente afirmando que "no hay barra libre. No se cambia la legislación. Lo que se hace es seguir los objetivos básicos. Si se cumplen los objetivos, lo juzga la junta de evaluación".

Habilitar todo tipo de espacios en los colegios

En cuanto a la vuelta al colegio en el próximo curso, la ministra de Educación ha apuntado a que de momento, para septiembre, "no podemos decir nada con seguridad porque no sabemos cual va a ser la evolución de la pandemia por coronavirus". Su intención es esperar a ver cómo se desarrolla el verno y ver cómo se puede afrontar el próximo curso. La intención es que "el mayor número de alumnos esté en actividad presencial. Hemos de aprovechar todos los espacios físicos de los centros, no solo aulas, bibliotecas, audiovisuales, salones de actos, gimansios, espacios internos y externos.

Celaá ha matizado que siempre se incluyó que cuando un grupo fuera superior a 15 alumnos, ese grupo tendría que fraccionarse en las condiciones en las que estamos actualmente, "de seguir en estas condiciones, tendríamos que cuidar los espacios para conseguir esa distancia de dos metros" entre los niños.

Las comunidades autónomas acordaron conjuntamente preparar los centros de cara al nuevo curso y definir y aplicar planes de contigencia, recuerda la ministra. "Son los centros educativos los que en última instancia deben adaptar sus planes de actuación a sus condiciones específicas". En opinión de Celaá, así se está estableciendo en el resto de países europeos, entrando con 5 o 6 alumnos de infantil, separando en grupos de 15, 16, 12 con el fin de asegurar las distancias entre los alumnos.

"Necesitamos modernizar las infraestructuras", ha destacado Celaá, y ha solicitado a aquellos centros que vayan a abordar "alguna obra pequeña" en verano "que lo haga con la perspectiva de abrir espacios para asegurar distancia"

Educación en valores

Isabel Celaá destaca la importancia de la educación en valores para "ejercer una ciudadanía crítica y participativa". Y ha destacado el comportamiento de los niños y jóvenes en esta etapa. En su opinión, el los menores y adolescentes han aprendido "importantes lecciones" y "también sobre ciudadanía, convivencia y responsabilidad".

Repaso de las medidas anti coronavirus

En esta crisis sanitaria por el coronavirus, "el profesorado, las familias, el alumnado, el Ministerio y las comunidades, todas las administraciones públicas, hemos trabajado de manera coordinada para garantizar que el aprendizaje de nuestros alumnos no se viera interrumpido por el cierre de los centros escolares", ha explicado.

En su opinión, se deben buscar reformas e intensificar la apuesta por la digitalización para garantizar la formación y preparar al profesorado y a los estudiantes para afrontar posibles situaciones como la actual de formación a distancia. Los alumnos necesitan desarrollar, reformar el currículo y modernizar la profesión docente.

Celaá apuesta por contar también con toda la comunidad educativa, entre la que se encuentra el papel fundamental de las familias, "porque las familias, y así lo han mostrado, son un pilar del sistema educativo". "Tenemos un buen sistema educativo. Los profesionales han sido capaces de dar una respuesta inmediata a un cambio tan disruptivo como pasar de la noche a la mañana de una educación casi exclusivamente presencial a una a distancia y en línea, con un enorme esfuerzo compartido con las familias y estudiantes", ha explicado.