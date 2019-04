El líder de Izquierda Unida compra un piso de 200.000 euros en la localidad de la que se marcha Iglesias

Alberto Garzón, líder de IU, y su mujer, Anna Ruiz, han decidido comprar el piso donde vivían en Rivas Vaciamadrid. Tiene tres habitaciones, casi 90 metros cuadrados y les ha costado unos 200.000 euros. También esperan un hijo, como la pareja formada por Pablo Iglesias e Irene Montero.

En esa localidad del extrarradio de Madrid, tradicionalmente gobernada por la izquierda, han vivido el secretario general de Podemos y la portavoz de este partido en el Congreso. Ahora irán a las cercanías de la sierra, en un chalé de una zona residencial de Galapagar valorado en más de 600.000 euros, con parcela, piscina y casa de invitados. La polémica levantada por esa decisión les ha llevado a convocar una consulta entre los inscritos en Podemos.

Ante las críticas que han expresado algunos dirigentes de Podemos, también por trasladar a los militantes la responsabilidad de decidir, Iglesias ha respondido que "lo que tiene que hacer un dirigente político decente cuando se cuestiona su credibilidad es someterse la criterio de las bases". Y añade que él está dispuesto a asumir niveles de exposición nada agradables para un ser humano, pero otra cosa es obligar a mis hijos a que asuman esos niveles de exposición".

Irene Montero ha precisado que "yo no le pregunto a la gente si le parec bien o mal la casa en la que vivo, pregunto si confían en mi para continuar con las responsabilidades que tengo, porque esas responsabilidades son de los inscritos". Ha sido al llegar al pleno del Congreso, donde poco después entraba Alberto Garzón, que no ha querido opinar sobre la decisión de Garzón y Montero: "No tenemos nada que ver en esta situación y por lo tanto como dirigentes o militantes de Izquierda Unida no vamos a opinar, son las bases de Podemos las que tienen que decidir porque así lo han articulado desde la dirección".