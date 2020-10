Inés Arrimadas sobre Pablo Iglesias y el caso Dina: "Debería ponerse a sí mismo el listón"

Se suceden las reacciones políticas a la petición del juez de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón para que Pablo Iglesias sea investigado por el Tribunal Supremo en relación al conocido como caso Dina.

Inés Arrimadas, presidenta de Ciudadanos, ha insinuado en el programa Espejo Público de Antena 3 Noticias, que el vicepresidente del gobierno debería dimitir tras este nuevo paso judicial por el que el juez pide al Supremo que abra una causa separada y que le investigue por cuatro delitos: descubrimiento y revelación de secretos, con agravante de género, daños informáticos y acusación o denuncia falsa y/o simulación delito en relación con el robo del móvil de su exasesora Dina Bousselham: "Debería ponerse a sí mismo el listón" ha dicho Arrimadas aunque ha añadido que "no tiene muchas esperanzas" porque ya "hemos visto todo lo que ha dicho Pablo Iglesias".

"La incoherencia pura"

Arrimadas ha dejado entrever que Pablo Iglesias no es una persona de palabra y que no se fía de él: "Es la incoherencia pura" dice de Iglesias y pone varios ejemplos: " Habla de que no se pueden decir comentarios obscenos porque eso es machismo y luego él es el primero... él decía que no se podía vivir si eres político en un chalet y luego el chaletaco que tienen es impresionante ".

Inés Arrimadas ha dicho sentirse preocupada sobre todo por la situación que atraviesa España, por la grave crisis sanitaria y económica generada por la pandemia del coronavirus, por la aprobación de unos Presupuestos Generales o el informe que hay que enviar a Bruselas con el Plan de recuperación.

"La situación es lamentable"

"Aquí lo que tenemos es un gobierno que cuándo no te está hablando todo el día de Franco, te tapa la corrupción de Podemos o te justifica que el vicepresidente pueda estar imputado porque si no está imputado es porque es aforado" asegura Inés Arrimadas quien añade: "Nos hemos quedado solos en Ciudadanos, único partido en contra de los aforamientos, en contra de repartirse los jueces y en contra de investigar una corrupción sí y otra no".