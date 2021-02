Inés Arrimadas, contra Pedro Sánchez: "Viene por obligación porque si por usted fuera estaría 6 meses sin aparecer"

"Sánchez viene por obligación porque si por él fuera estaría 6 meses sin aparecer. Estoy contenta de mi posición de responsabilidad. La ausencia de una Plan Nacional en Navidad estamos viendo las consecuencias. La pandemia no ha acabado" ha asegurado Inés Arrimadas, líder de Cs, en la sesión de control al Gobierno de Pedro Sánchez.

Falta de un plan en Navidad

Inés Arrimadas ha cargado duramente contra Pedro Sánchez: "Hace 8 meses que Sánchez dejo claro que se retiraba de la lucha contra la pandemia. Dejaba de lado a los sanitarios y las CC.AA. Ha dicho algo divertido: que dejaron más protagonismo a las CC.AA. No, es que salieron corriendo. Sánchez viene por obligación porque si por él fuera estaría 6 meses sin aparecer".

"Me gustan los discursos de esperanza pero a los españoles no les gustan los triunfalistas. Sobre todo por el que tiene que asumir el liderazgo. Si no, da la sensación de que Moncloa es una burbuja impermeable al sufrimiento de miles de españoles.

Semana Santa

"Su mensaje de esperanza cae en un triunfalismo vacío" ha lanzado Inés Arrimadas durante su intervención en el Congreso de los Diputados."No ha nombrado las víctimas" he recordado al presidente del Gobierno.

La líder de Cs ha preguntado qué va a pasar en Semana Santa: "Me gustaría saber qué va a pasar en Semana Santa. ¿Habra 17 planes diferentes? ¿Tendremos una cuarta ola? Solo hemos escuchado discursos contradictorios de sus ministros pero le pido, por favor, que no se vuelvan a esconder".

El mapa

Inés Arrimadas ha mostrado un mapa desde el atril del congreso de los Diputados. "Le pido que apoye nuestro compromiso ético. Es un mapa de políticos del PSOE y PP que se saltan las vacunas. ¿Se compromete a expulsar a los ladrones de vacunas que se salten la cola? Sigue manteniendo de verdad que en verano el 70% estemos vacunados. En 2 meses solo se ha vacunado al 2% de la población".

"Hay CC.AA que les piden ayuda para agilizar trámites. Incluso de su propio color. ¿Qué va a cambiar aparte de mayor suministro de vacunas para que en verano este el 70% de los españoles vacunados?" ha preguntado Inés Arrimadas, líder de Cs. "Le ofrezco acuerdos de Estado: Para prevenir la cuarta ola y para la vacunación. Rescatar a los españoles de la ruina. Cumplir con las reformas que nos pide Europa. Para aumentar al 2% el presupuesto en Ciencia e Investigación".