Los no independentistas reclamaron 'la senyera' para recuperar Cataluña

La Diada de Cataluña ha estado protagonizada por dos manifestaciones, una a favor de una consulta soberanista para el próximo 9 de noviembre y otra por la continuidad de Cataluña en España, mientras que el presidente catalán, Artur Mas, ha instado al Gobierno a sentarse a negociar.

Por primera vez desde el inicio del debate soberanista, que tuvo como eclosión la multitudinaria Diada de 2012, la manifestación convocada hoy por la Asamblea Nacional Catalana y Òmnium Cultural ha tenido su contrapunto en otra celebrada en Tarragona, convocada por la plataforma Sociedad Civil Catalana, en contra de este proceso.

La manifestación en forma de "V" que ha reclamado la independencia en las calles de Barcelona, organizada por la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural, ha reunido a 1,8 millones de personas, según la Guardia Urbana, cifra que la Delegación del Gobierno ha rebajado a entre 470.000 y 520.000 participantes.

Tras acabar esta movilización, el presidente de la Generalitat, Artur Mas, ha afirmado que, tras el "potente" mensaje de la manifestación soberanista de Barcelona, es el momento de que "Madrid se avenga a sentarse en la mesa a negociar" para escuchar a los catalanes que piden votar el próximo 9 de noviembre.

Asimismo Mas también ha lanzado un mensaje de unidad a los partidos que promueven la consulta (CiU, ERC, ICV-EUiA y las CUP) y ha dicho que hará "todo lo posible" en aras de este entendimiento.

La manifestación de la Vía Catalana ha formado una "V" a lo largo de 11 kilómetros con personas con camisetas rojas y amarillas formando los colores de la bandera catalana.

El momento culminante de la manifestación, bajo un fuerte sol y unas temperaturas que superaban los 25 grados, ocurrió cuando una joven que cumplirá 16 años el 9N depositó de forma simbólica un voto en una urna ubicada en la punta del vértice de la "V" humana, desplegada formando los colores de la bandera catalana.

La Plaza de Les Glòries de Barcelona, donde se unen la Gran Vía y La Diagonal, ha sido el escenario de confluencia de esta "Senyera" gigante en forma de "V", donde han llegado las dos cabeceras bajo el lema "9N Votaremos, 9N Ganaremos".

Al culminar la "V", la presidenta de la ANC, Carme Forcadell, se ha dirigido al presidente de la Generalitat, Artur Mas, al afirmar: "President, ponga las urnas". Por la mañana, en Madrid, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, había destacado la unidad como un activo de España, y utilizó el simil de los transplantes, cuyo centro ha visitado, para decir que la solidaridad hace posible que un andaluz viva con un corazón catalán o un madrileño tenga vida gracias a la generosidad de un gallego.

Por su parte, miles de manifestantes se han concentrado en contra de la consulta soberanista y a favor de la "reconciliación" en el centro de Tarragona, bajo el lema "Recuperem el seny, recuperem la senyera" (Recuperemos la sensatez, recuperemos la 'senyera').

La manifestación, organizada por la plataforma Societat Civil Catalana (SCC), arrancó en la Rambla Vella, cuando un nutrido grupo de ciudadanos ha portado una 'senyera' (bandera catalana) de cincuenta metros hasta la rotonda del Circo romano de la ciudad, lugar de la concentración.

El presidente de Societat Civil Catalana, Josep Ramon Bosch, ha pedido "recuperar el 'seny' y la 'senyera' para recuperar Cataluña", un país que "no construye el futuro "sobre fantasías", "no sustituye concordia por odio y no habla de saltarse las leyes como si fuera natural o incluso obligado".

Esta manifestación ha recibido el apoyo del PP Catalán y de Ciutadans, mientras que el PSC ha dado libertad para asistir a sus militantes.

Entre los dirigentes que han acudido a la manifestación de Tarragona destacaba la presidenta del PPC, Alicia Sánchez-Camacho, quien ha considerado que, "definitivamente, la Cataluña silenciosa ha empezado a alzar su voz" ante un movimiento independentista que, a su juicio, ha demostrado en esta Diada que está "de caída".

También ha participado en esta marcha la exministra socialista, Carme Chacón, quien ha reclamado que la Diada vuelva a ser "la de todos los catalanes, sin distinción".

Por su parte, en esta manifestación también han participado el líder de UPyD en Cataluña, Ramon de Veciana, y el presidente de Ciutadans, Albert Rivera, quien ha lamentado que Artur Mas y el líder de ERC, Oriol Junqueras, han "partido a la sociedad catalana".

En Madrid, CiU y PSC han celebrado juntos en el Centro Cultural Blanquerna. Al acabar el acto festivo, el portavoz adjunto de CiU en el Congreso, Josep Sánchez Llibre, fue increpado en la calle por un hombre, que le ha propinado además un codazo. El diputado ya ha anunciado que presentará una denuncia ante la Policía.

También en Madrid, la organización Libres e Iguales ha celebrado un acto con motivo de la Diada, en el que la diputada del PP Cayetana Álvarez de Toledo ha considerado que muchos catalanes han salido hoy a la calle en Barcelona a celebrar lo que fue "una guerra civil entre españoles y catalanes" con la intención de que "la herida permanezca".

En ese acto, el escritor Mario Vargas Llosa ha señalado que en Cataluña existe una "mayoría intimidada" por "una campaña muy fuerte apoyada por las autoridades regionales" y ha criticado que Gobierno y partidos subestimaran al indpendentismo pensando que "no iba a prosperar".

De nuevo en la Diada de Barcelona, por la mañana se había celebrado la tradicional ofrenda floral de instituciones, partidos y entidades a Rafel Casanova, conseller en cap de Barcelona en 1714, fecha de la caída de la ciudad ante las tropas borbónicas y de la que este año se celebra su tricentenario.