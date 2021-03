Mari Ángeles, la mujer que saltó al vacío para salvarse en el incendio en Nerva: "Si no salto, me quemo ahí"

Mari Ángeles logró salvar su vida este domingo al saltar al vacío mientras ardía su vivienda en Nerva (Huelva). El fuego salía por la ventana de su casa, ubicada en un tercer piso, y no le quedó otra opción. "Cuando fui a abrir la puerta, ya no podía salir. Tuve que saltar por la ventana del tercero. Si no salto me quemo ahí", cuenta a Antena 3 Noticias.

Mari Ángeles, que tiene problemas de audición, ha logrado sobrevivir y únicamente se ha lesionado el tobillo. Sin embargo, otros tres vecinos tuvieron que ser rescatados y atendidos por inhalación de humo. La casa quedó completamente arrasada.

El impresionante incendio sorprendió a los vecinos de la barriada de la Garza de Nerva el domingo por la tarde. Muchos corrieron a intentar ayudar a los inquilinos, aunque salvar a Mari Ángeles parecía casi imposible. Es lo que explica Álvaro, cuya primera intención fue acudir a la escalera, algo imposible porque ya estaba llena de llamas.

Alertados por los gritos, otros vecinos corrieron con mantas y todo lo que tenían a mano. Gracias a ellos, Mari Ángeles y el resto de residentes del edifio pudieron ser rescatados.

El incendio de un brasero, primera hipótesis del fuego

Las autoridades han abierto ya una investigación para esclarecer las circunstancias del suceso. Según las primeras pesquisas, el fuego se provocó en el piso de abajo del edifio, pero se propagó rápidamente. La principal hipótesis del incendio es un brasero encendido en una casa con tres perros y sin ninguna persona dentro.

"Los perrillos han podido dar a la mesa camilla, no había nadie que se diera cuenta y de ahí el incendio incontrolado", señala a Antena 3 Noticias Marco Antonio López, jefe del Parque Comarcal Cuenca Minera.

Mientras avanza la investigación, los daños son más que evidentes en el edificio, que ha quedado completamente calcinado. De momento, los vecinos no han podido regresar a sus casas tras el susto.