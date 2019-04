Las imputaciones por el caso Púnica complican las negociaciones con Ciudadanos

El líder de Ciudadanos en la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha advertido de que las nuevas imputaciones en la Operación Púnica no bloquean pero "complican mucho" las negociaciones postelectorales y ha instado a la aspirante del PP, Cristina Cifuentes, a que "rompa con el pasado".

Aguado se ha referido así a la decisión del juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco de citar a declarar como imputados a los consejeros en funciones de la Comunidad de Madrid Salvador Victoria y Lucía Figar, y de Murcia Juan Carlos Ruiz -que ya ha presentado su dimisión-, así como a los diputados regionales madrileños Mario Utrilla y José Miguel Moreno, en relación con el caso Púnica.

En rueda de prensa para presentar el "Pacto contra la corrupción y por la regeneración democrática en la Comunidad de Madrid" al que deberán adherirse aquellas formaciones políticas que quieran negociar con C's un proceso de investidura, Aguado ha calificado de "inaceptable" que Victoria y Figar estén imputados por corrupción. Ha precisado que este hecho no bloqueará las negociaciones con la candidata del PP a la Comunidad, Cristina Cifuentes, al no estar incluidos en la lista electa a la Asamblea, pero sí las "complicará mucho", ha advertido.

El líder regional de Ciudadanos ha insistido una y otra vez a preguntas de los periodistas que el PP, y en particular Cristina Cifuentes, "tiene que dar un paso al frente", ser "intransigente", "dejar de arrastrar los pies", "cambiar de actitud" y "romper con el pasado" en lo que a corrupción política se refiere.

Ha subrayado que el diálogo "se complica" con un partido "que no es capaz de atajar la corrupción en su seno" y ha invitado a la candidata del PP a que "revise" la lista que encabeza a la Asamblea pues, a su juicio, "no estamos en el buen camino" cuando el pasado mes de marzo en esa lista no había ningún imputado por corrupción.

"Hay que ser expeditivo y tomar medidas contundentes" porque "no podemos seguir otros cuatro años" con más casos como Gürtel o Púnica, y "pactar con el PP es hoy más complicado que ayer", ha sentenciado. En cuanto a la presencia del diputado electo Álvaro Ballarín en la lista que encabeza Cifuentes, Aguado ha explicado que, a día de hoy, no está imputado jurídicamente por lo que, en principio, "no rompe la línea roja" y "no es un elemento que bloquee las negociaciones".

Ha advertido, no obstante, de que si Ballarín o cualquier otro diputado electo estuvieran imputados "habría un bloqueo inmediato" del diálogo, por lo que ha instado a Cifuentes a "demostrar" con "pasos" el camino hacia la "regeneración democrática y la anticorrupción en la Comunidad de Madrid.