Ignacio Aguado: "Queremos convencer a Cifuentes de que rompa con el pasado"

Las nuevas imputaciones del Gobierno de Ignacio González dentro de la trama púnica dificultan la formación de gobierno en la comunidad de Madrid de Cristina Cifuentes. El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha citado a declarar en calidad de imputados a los consejeros de Presidencia y Justicia de la Comunidad de Madrid, Salvador Victoria, y a la consejera de Educación, Lucía Figar.

El líder de Ciudadanos en la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, tiene la llave que podría abrir el gobierno a populares o socialistas en la comunidad de Madrid. A Aguado le sorprende que desde que se han conocido las imputaciones de Victoria y Figar no se ha visto ningún movimiento por parte del PP para apartarles de sus cargos. Considera que Cristina Cifuentes tendrá algo que decir y demostrar hasta qué punto están comprometidos con ello.



Confirma Aguado que su formación todavía no ha hablado de acuerdos con ningún partido. Cree que entre Ángel Gabilondo (PSOE) y Cristina Cifuentes (PP) "será quien entienda a qué panorama político nos dirigimos quien gobierne". "El que entienda que ya no hay mayorías absolutas y que atrincherándose no construirán una alternativa de Gogierno".

Ciudadanos propone que el consejo consultivo se despolitice, que no haya imputados por corrupción en listas electorales ni cargos públicos y que el mandato en la comunidad de Madrid no pueda extenderse más de dos legislaturas. "Queremos convencer a Cifuentes de que tienen que romper con el pasado e iniciar una nueva etapa en la Comunidad de Madrid".

Sobre el supuesto carácter personalista de Albert Rivera que algunos medios de comunicación han asegurado está causando problemas internos en el partido, sostiene que no ha escuchado "ninguna queja interna por la manera de actuar de Albert Rivera.