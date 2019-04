Iglesias: "La propuesta de un Gobierno de progreso va ganando enteros"

El líder de Podemos, Pablo Iglesias, se ha mostrado optimista respecto a los resultados de la reunión "a cuatro" que la próxima semana celebrarán PSOE, Podemos, Compromís e IU y ha considerado que ese encuentro "abre expectativas para gobernar juntos" y que se debe abordar el qué y el quién. "Hay buenas razones y optimistas para pensar que pronto España tendrá un Gobierno plural y progresista", ha dicho Iglesias en rueda de prensa en el Congreso después de agradecer al diputado de IU, Alberto Garzón, que haya promovido ese encuentro de las fuerzas "llamadas" a formar Gobierno.

Iglesias ha señalado que la reunión 'a cuatro' será entre sus equipos negociadores y que él no formará parte del de Podemos, si bien ha recalcado que si el secretario general de los socialistas, Pedro Sánchez, acude, él hará lo propio. De hecho, ha insistido en que tiene "mucho interés" y "voluntad" en verse con Sánchez, algo que, a su juicio, "no debería ser noticia", sobre todo si finalmente acaban gobernando juntos. "Yo no excluiría la posibilidad de que los candidatos de las diferentes formaciones pudiera estar. No sería una cosa mala. Si Pedro Sánchez cree que nos debemos encontrar allí, yo plena disponibilidad", ha abundado.

Preguntado sobre qué le parecería que el PSOE pidiera en esa reunión aplazar la conformación del Gobierno, Iglesias ha respondido que en una mesa de negociación se puede decir "cualquier cosa" y "es legítimo", pero "uno tiene que saber qué está negociando y un gobierno implica acuerdos programáticos y la composición ministerial". "Hablar de gobierno implica hablar de todo", ha resumido.

No obstante, Iglesias ha asegurado que la mera asistencia del PSOE a la reunión con Podemos, Compromís e Izquierda Unida-Unidad Popular supone "un gesto claro" de que los socialistas van a elegir un gobierno de cambio. El líder de la formación morada ha explicado que Podemos acude a esa reunión con "voluntad de trabajar" en pro de un Gobierno de "progreso" y no sólo a hacer "una foto". "Para nosotros es un gesto muy claro de que el PSOE no vendrá sólo a que nos hagamos una foto, sino a hablar de gobierno", ha apuntado.

Aunque reconoce que habrá que aclarar explícitamente que el PSOE elige a su partido para ese Ejecutivo, y no a Ciudadanos, considera que la estampa de esa cita será la del "nuevo Gobierno de España". "Y estaremos ahí con la mejor voluntad", ha apostillado Iglesias, recalcando que "no es posible" un gobierno "simultáneo" con Podemos y con la formación de Albert Rivera.

Preguntado sobre si apoyaría un Gobierno monocolor del PSOE, Iglesias ha respondido que el Ejecutivo de Pedro Sánchez "será plural o no será" porque en ningún caso apoyará "ni por activa ni por pasiva" otra posibilidad. "Estamos encantado de trabajar por un gobierno de coalición pero jamás apoyaremos un gobierno que sería enormemente débil e inestable y generaría una enorme frustración", ha remachado.

Iglesias ha comparecido ante los medios junto a la vicepresidenta valenciana, Mónica Oltra, y al portavoz de Compromís en el Congreso, Joan Baldoví. La dirigente de Compromís ha pedido a Iglesias y a Sánchez que trabajen para que haya un "pacto a la valenciana" y se pueda formar un Gobierno "de cambio". Oltra se había reunido con el líder de Podemos en el Congreso dentro de la ronda de contactos iniciada por éste para la investidura. Según Oltra, ese futuro Gobierno tiene que reflejar en el qué, en el cómo y en el quién" los más de 10 millones votos que obtuvieron PSOE, Podemos, Compromís e IU el 20 de diciembre.