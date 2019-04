Iglesias, contra los periodistas: "Están obligados a hablar mal de Podemos"

Unas palabras que el líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha pronunciado en la presentación del libro 'En Defensa del populismo' de Carlos Fernández Liria han provocado que la mayor parte de los periodistas presentes hayan abandonado el acto en protesta por esos ataques a su labor profesional.

"Voy a utilizar a los periodistas que nos siguen para explicar ciertos elementos que vinculan a Podemos con el psicoanálisis", ha señalado Iglesias sorprendiendo a los informadores presentes, que han escuchado como se refería a uno de ellos, con nombre y apellido, para ejemplificar que los periodistas tienen que "colocar noticias que digan que Podemos lo hace todo fatal" para conseguir una portada. "Aun así en buena parte de los periodistas que nos siguen y que están obligados profesionalmente a hablar mal de nosotros porque así así son las reglas del juego, hay un elemento de amor, y es una cosa bonita, hay algo sexy en Podemos (...) que les atrae y que les gusta".

Tras añadir algún comentario más sobre la labor de la prensa, Iglesias ha ironizado: "Les veo con cara de miedo por primera vez a los periodistas". Después de escuchar estas intervenciones del líder de Podemos, gran parte de los periodistas presentes en la sala han abandonado el acto manifestando su protesta por lo que han considerado unas palabras ofensivas que atacan su profesionalidad y el trabajo que realizan.

Iglesias se ha excusado después afirmando que no pretendía ofender y que es posible que sus declaraciones no se hubieran entendido. Sin embargo, ha añadido que "a lo mejor algunos no han entendido todavía lo que significa un acto académico", y ha recordado que la convocatoria no era "una rueda de prensa, sino la universidad".