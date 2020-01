Iglesias reconoce los malos resultados del 21-D: "Se deberían haber hecho las cosas mejor"

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha reconocido este sábado que sus resultados en las elecciones catalanas del 21 de diciembre, en las que concurrieron dentro de la coalición Catalunya En Comú-Podem, fueron "malos", peores que los de 2015, y que "deberían haber hecho las cosas mejor". "Es el momento de la reflexión política, después de un año que ha sido determinante para España y para Podemos, un año que no ha acabado bien para nosotros y para nuestros aliados del cambio", ha lamentado durante su intervención inicial en el Consejo Ciudadano Estatal (CCE) -el máximo órgano de dirección entre asambleas- que la formación morada celebra este sábado en el Círculo de Bellas Artes de Madrid.

El líder de Podemos tenía pendiente realizar este análisis, ya que su última intervención pública fue el pasado 19 de diciembre, antes incluso de que tuvieran lugar los comicios catalanes.

En su intervención, ha explicado que su obligación era mantener este debate con su equipo de dirección, antes de exponerla en los medios de comunicación. Iglesias, que ha presentado ante sus dirigentes el informe político que lleva preparando durante todas las Navidades, ha admitido que ante la crisis catalana, "muchos ciudadanos han percibido" que con su propuesta de la defensa del referéndum pactado, Podemos le estaba hablando "a otras formaciones políticas", en referencia a las fuerzas independentistas.

"Nuestra posición de diálogo y fraternidad no se ha traducido en un buen resultado electoral", ha señalado, al tiempo que también ha reconocido que no han sido capaces "de impedir que los temas sociales desaparezcan de la agenda en un país con niveles de desigualdad escandalosos". Eso sí, a este respecto, ha señalado que no "valen excusas" y que no pueden culpar a "los aparatos políticos del poder" que les "dan muy duro". "Es lógico que nos golpeen. Ya sabíamos a lo que veníamos. Tenemos que ganar el partido pite quien pite", ha defendido.

"Toca autocrítica"

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha asegurado que "toca autocrítica", pero ha reclamado a sus compañeros de partido que el debate interno se realice en los órganos correspondientes y no se lleve a los medios de comunicación como ha ocurrido en muchas ocasiones en el último año.

"Toca autocrítica por nuestra parte", ha asegurado Iglesias en su intervención ante el primer Consejo Ciudadano de Podemos de este año que se celebra después del mal resultado en las elecciones del pasado 21 de diciembre en Cataluña.

"Nos sigue haciendo daño no debatir donde hay que debatir"

Sin mencionar las críticas expresadas públicamente por dirigentes del partido como Carolina Bescansa sobre la estrategia de Podemos en Cataluña, Iglesias ha insistido en que no se debe llevar el "legítimo debate interno" a los medios de comunicación. "Podríamos hacerlo mucho mejor, nos sigue haciendo daño no debatir donde hay que debatir", ha alertado.

Iglesias ha calificado de "culebrón de invierno" el que supuestamente haya estado "desaparecido" desde las elecciones catalanas porque no haya ofrecido ruedas de prensa o no haya concedido entrevistas en los medios. "Las explicaciones hay que darlas en el Consejo Ciudadano antes de en los medios de comunicación. Lo primero es tener la reflexión aquí, es una cuestión de respeto a los inscritos", ha insistido.

Tras insistir en que no ha estado "desaparecido", se ha comprometido a "dejarse la piel y la salud" para intentar ser presidente del Gobierno, aunque si los militantes creen que debe estar en otro sitio, no le costará nada estar en otra posición.

Para el líder de Podemos, el partido debe asumir que "pite quien pite" el partido y aunque el árbitro vaya contra ellos, tienen que intentar ganar la jugada. Deben asumir, según Iglesias, que no se aplican "las mismas reglas" con ellos que con los demás partidos, pero eso no debe servir de "excusa o de chivo expiatorio".

Anunciará un debate del estado de la nación en el Congreso

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, va a anunciar este sábado ante la dirección de su partido, que intentará forzar que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, afronte este año un debate del estado de la nación en el Congreso, que no se produce desde 2015.

Así lo han avanzado fuentes de Podemos, que hoy reúne a su Consejo Ciudadano estatal, ante el que Iglesias está haciendo ya balance de la situación política de los últimos meses y analizando los fallos que ha cometido la formación morada en 2017.

Para el próximo curso, Podemos tiene planeado presentarse como la única oposición y una de sus iniciativas será "forzar al Gobierno a que afronte este debate y se ponga delante de la realidad del país", según informan fuentes del partido.

Pablo Iglesias ha acusado al Rey de ser el "principal instrumento" de un "cierre de filas oligárquico" que tiene como objetivo impedir que se produzca un cambio político de dirección progresista en España.

El líder de Podemos ha alertado de que una monarquía constitucional "no permite" la intervención del Rey en política y, sin embargo, ha dado muestras de un cierto "espíritu autoritario". Ha dejado claro que no critica a la monarquía porque simplemente quiera "cambiar de bandera" o por ánimo de "venganza", aunque sí cree que sería más sensato que cada cierto tiempo se pudiera elegir democráticamente en las urnas al Jefe del Estado.

"¿Para qué sirve la monarquía?", se ha preguntado. En ese "giro derechista" de la política española sitúa al PSOE con el que, reconoce, "se ha estrechado" la posibilidad de entendimiento. "Tras la victoria de Sánchez se abrieron muchas expectativas que en los últimos tiempos se han frustrado", ha lamentado el líder de Podemos, que ha criticado que el PSOE "no quiera echar a Mariano Rajoy" del Gobierno presentando una nueva moción de censura.

Para Iglesias, Pedro Sánchez "se ha hecho viejo muy pronto" y se ha alineado con un bloque político que no quiere un verdadero cambio político en España. Ante esta situación, ha anunciado que la semana que viene Unidos Podemos presentará en el Congreso una proposición de ley con un nuevo impuesto a la banca en la línea de lo anunciado por el secretario general del PSOE esta semana en un desayuno informativo. "Hay que pasar del desayuno informativo a la ley", ha avisado Iglesias, que confía en que los socialistas y otras fuerzas parlamentarias se sumen a su propuesta para sacarla adelante y hacer frente al previsible veto del Gobierno.