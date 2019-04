Iglesias: con PSOE, catalanes y vascos, ”podría haber un gobierno diferente al del PP”

.Iglesias, que ha acudido al Congreso a entregar su credencial como diputado de la XII legislatura, ha explicado a los periodistas que si Mariano Rajoy no logra la mayoría "sería sensato intentarlo por otro lado", aunque también ha subrayado que a Podemos no le toca "la iniciativa" y que cuando la toma "no es demasiado bien recibida".

De esta forma, ha descartado que sea Podemos el que proponga formalmente al PSOE buscar ese acuerdo para conformar un Gobierno progresista, pero ha recalcado también que lo "razonable" si Rajoy no consigue apoyos suficientes es que el líder del PSOE, Pedro Sánchez, busque esa otra vía.

Ha lamentado por ello que "por desgracia" muchos "jefes" del PSOE apuesten por permitir gobernar al PP, y ha descartado cualquier apoyo a un acuerdo como el que los socialistas firmaron con Ciudadanos, partido que -según Iglesias- parece que tiene como objetivo político "evitar que Podemos pinte nada en la política española.

A su juicio, C's actúa como una "alcahueta" buscando el "matrimonio" entre el PSOE y el PP. "Para eso no nos necesitan, ya está Felipe González o Albert Rivera" para buscar ese acuerdo entre populares y socialistas, ha criticado.

Iglesias acudirá el próximo martes a la reunión prevista con Rajoy sabiendo que es un encuentro "meramente protocolario", enmarcado en la ronda de contactos políticos abierta por el líder del PP, porque no hay posibilidad de ningún acuerdo, aunque el presidente en funciones también le adelantó que le informaría de algunos asuntos de relevancia internacional.

Podemos, según fuentes de la formación, todavía no ha mantenido tampoco ningún contacto con otros partidos sobre la conformación de la Mesa del Congreso, en la que Iglesias da por hecho que mantendrá los dos puestos que tenía en la última legislatura.

El secretario general de Podemos ha mostrado también su disposición al diálogo en este tema, si bien ha considerado que "aunque no es una cuestión menor", mucho más importante es la formación de Gobierno, y "los números dan" -ha indicado- para un acuerdo del PSOE, Unidos Podemos y las fuerzas catalanas y vascas.

Sobre la condición que de convocar un referéndum en Cataluña que impone ERC para apoyar la investidura de cualquier Gobierno, Iglesias defiende el derecho de poner condiciones en "términos maximalistas", pero recuerda tanto Esquerra Republicana como CDC dijeron que favorecerían "sin condiciones" cualquier Gobierno en España diferente al del PP.