Mendia: "Ciudadanos no está sabiendo llevar estas negociaciones con los matices de la corrupción"

Idoia Mendia, candidata socialista a lehendakari, ha hablado en Espejo Público sobre las negociaciones de Ciudadanos y Partido Popular, ademas sobre el 'no' del PSOE.

Mendia ha explicado que los responsables del Comité Federal votaron por unanimidad 'no' a Rajoy y al PP. El PSOE no se va mover del 'no', "ya que no podemos olvidar el comportamiento del PP, en diciembre con una dejación y ahora que ha estado de vacaciones. El PP no se ha esforzado en buscar acuerdos".

La candidata a lehendakari ha manifestado que lo que tiene que hacer el PP es estar a la altura de las circunstancias, "tiene que trabajar en los acuerdos porque no se trata de salvar la investidura, sino de poder sacar adelante las medidas después". Además ha añadido que el PSOE no puede abstenerse "por cuestiones de fondo".

Respecto a las seis condiciones de Rivera, Idoia ha aclarado: "Ciudadanos no está sabiendo llevar estas negociaciones con esos matices respecto a la corrupción". "Nosotros lo tenemos claro. los socialistas hemos firmado en un código ético, todos los cargos públicos o cargos orgánicos que llegue imputado a un juicio oral deberá dejar sus cargos y el carnet del partido", según ha explicado.

Sobre las elecciones vascas, Mandia cree que Otegi debe cumplir las condiciones igual que todos, "para componer el parlamento vasco todos los candidatos tenemos que cumplir los mismos requisitos, que es no caer en ninguna causa que te inhabilite, que te haga no elegible", ha aclarado.

La candidata socialista vasca ha recalcado que "el tema de Otegi es un tema que corresponde a los tribunales, tienen que decir quien es apto y quién no, ahora lo que toca es hablar de los temas que le importan a los ciudadanos, no en debates del pasado".