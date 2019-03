Iceta: "Cuando tanta gente se ha vuelto independentista es que hay insatisfacción"

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha reprochado este miércoles al candidato a la alcaldía de Barcelona Manuel Valls la "contradicción enorme" entre el "proyecto" que presentó y su "actividad": "Transversalidad y catalanismo del brazo de Ciudadanos, PP y Vox no puede ser".

En Espejo Público, Iceta se ha referido así a la participación del ex primer ministro francés -y alcaldable en Barcelona con el apoyo de Ciudadanos- a la manifestación del pasado 10 de febrero en la plaza de Colón de Madrid contra la "traición" de Pedro Sánchez en Cataluña y en demanda de elecciones.

El líder de los socialistas catalanes ha dicho que el futuro de Valls en Barcelona se le "antoja muy similar" al final que tuvo en su carrera política en Francia, donde tras abandonar el cargo de primer ministro perdió incluso las primarias de los socialistas franceses para concurrir como candidato presidencial. Ha considerado asimismo que Ciudadanos, cuya Ejecutiva aprobó por unanimidad no pactar con el PSOE tras las elecciones generales, "no dejará" que Valls llegue a pactos postelectorales con el PSC en Barcelona, por lo que no ha entrado a valorar esa posibilidad.

Iceta, por otra parte, ha reiterado sus críticas a "la derecha francoestein" y ha insistido en que la solución en Cataluña pasa por el diálogo y no por un "155 permanente" como dice que proponen las principales tres fuerzas de derechas y que encima "va en contra de la Constitución". "¿La solución es que no voten nunca los catalanes?", se ha preguntado irónicamente el primer secretario del PSC, que ha recordado que en Cataluña existen unos dos millones de independentistas y ha sostenido que debe finalizar el juicio para que el independentismo haga su necesaria "reflexión".

Ha defendido asimismo el proyecto de Presupuestos Generales del Estado del Ejecutivo presidido por Pedro Sánchez ya que, a pesar de que no se haya podido aprobar por "la pinza entre el independentismo y las tres derechas", ha permitido que se haya visto "cuál es la España posible" que defienden los socialistas.