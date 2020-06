De Guindos, dispuesto a dar más dinero a Cataluña si desiste de la independencia y se abre a nuevas negociaciones

El ministro de Economía, Luis de Guindos, afirma que el Gobierno estaría dispuesto a negociar una mayor oferta de dinero y autonomía financiera a Cataluña si esta comunidad desiste de sus "planes de independencia", en una entrevista publicada este jueves por el diario 'Financial Times'.

"Una vez se abandonen los planes de independencia, podemos hablar", dice el ministro en declaraciones hechas al periódico en Madrid, en las que sostiene, además, que el referéndum convocado por el gobierno catalán para el 1 de octubre "será una pantomima". "Cataluña ya tiene mucha autonomía, pero podríamos hablar de una reforma del sistema de financiación y de otros asuntos", ha manifestado.

De Guindos indica que el Gobierno del Partido Popular estaría más dispuesto a la negociación de lo que lo estuvo en 2012, cuando el entonces presidente de la Generalitat, Artur Mas, pidió más autonomía fiscal y financiera. "En 2012 estábamos en medio de una crisis y centrados en evitar el rescate de España", ha señalado, y ha añadido que "la situación ha cambiado", de manera que tienen más espacio fiscal, una recuperación, lo que "abre nuevas oportunidades para el debate".

El ministro subraya que, aunque el referéndum se lleve a cabo, no tendrá validez. "No se pueden confundir unas cuantas urnas con lo que usted y yo entenderíamos como un referéndum legal", declara al periódico. También compara la consulta aprobada por el Parlamento catalán con las realizadas durante la dictadura en España del general Francisco Franco. "En la época de Franco hubo dos referéndums, pero no significa que hubiera democracia", asevera el ministro.

Cataluña podría ver reducido hasta un 30% su crecimiento económico con la independencia

Asimismo, ha criticado que "el gobierno catalán parece pensar que la ley es algo que se puede discutir, pero en Europa y en España la aplicación de la ley es algo absolutamente crucial". También, ha sostenido que la independencia sería "un suicidio económico y financiero" para Cataluña, que, según sus cálculos, podría ver reducido de un 20 a un 30% su crecimiento económico.

El ministro señala que, como consecuencia de no estar en la Unión Europea, Cataluña afrontaría aranceles en la exportación y la banca tendría que cambiar su sede o perder acceso a liquidez del Banco Central Europeo (BCE). El 'Financial Times' señala, por su parte, que Cataluña representa un quinto de la economía española y tiene un producto interior bruto parecido al de Portugal o Finlandia, por lo que "España también tiene sus propios intereses financieros en mantener el país integrado".