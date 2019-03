Grande-Marlaska no contempla la aplicación del artículo 155: "La solución en Cataluña pasa por el diálogo"

Fernando Grande-Marlaska defiende que en Cataluña se debe llegar a un consenso y pide que "pensemos todos en país" como se hizo durante la Transición. Para que eso sea factible, señala, hay que pensar en políticas "reales" y que "hagan factible la cohesión social, no el enfrentamiento". Así, la solución en Cataluña, en su opinión, "pasa fundamentalmente por el diálogo" porque "la política es llegar a consensos partiendo del disenso".

El ministro del Interior, en este sentido, defiende que la Casa Llotja de Mar se entendió como el mejor lugar para que se celebrara el Consejo de Ministros de este viernes después de que se valoraran diferentes opciones en Cataluña. Además, defiende la profesionalidad de la cúpula policial, que tomará las medidas necesarias en cooperación con los Mossos d'Esquadra, que "son los primeros encargados en garantizar la seguridad pública y ciudadana". "Tengo confianza plena en los Mossos d'Esquadra", ha zanjado el ministro sobre el cuestionamiento del trabajo de este cuerpo.

Así, explica que en Madrid no hace falta que se tomen medidas de seguridad concretas porque se celebra en La Moncloa, que ya cuenta con seguridad reforzada, y es normal que cuando se cambia el emplazamiento se tracen otros planes "para garantizar la seguridad ciudadana" al igual que ocurrió en Sevilla. No obstante, admite que no son las mismas las "circunstancias evaluadas" en la capital andaluza con las de esta semana, aunque todavía se está estudiando el dispositivo en Cataluña, sin concretar cuándo llegarán los refuerzos ni cuándo se irán. Además, considera que es razonable que exista una entrevista entre Pedro Sánchez y Quim Torra porque el Consejo de Ministros se reúne en la comunidad que él preside, como ha ocurrido en otros casos.

En cualquier caso, Marlaska no contempla una situación como la de los 'chalecos amarillos' en Francia porque no cree que los españoles vayan a ser tan "imprudentes" porque todos sabemos que "nos jugamos mucho". Por ello, descarta la aplicación del artículo 155, y subraya que "la prudencia va acompañada de la firmeza más contundente", por lo que avala pasos como las cartas de Pedro Sánchez pero, de momento, no pone sobre la mesa medidas como la retirada de la autonomía a Cataluña. Sobre la 'vía eslovena', el juez no ha dudado en señalar que "no es una vía razonable y Torra se dará cuenta que no es adecuada".

En cuanto a la encuesta de Sigma Dos para Antena 3, señala que él trabaja "en el escenario" de agotar la legislatura y considera que la derecha no atrae a tanta gente como señalan en este momento las encuestas. Además, considera "excesivo" apuntar a que el posible cambio de gobierno en Andalucía se deba a la política socialista respecto a Cataluña e insiste en que se debe hacer un análisis mucho más complejo teniendo en cuenta "el desgaste" que produce un gobierno de tantas décadas en la comunidad autónoma presidida hasta ahora por Susana Díaz.