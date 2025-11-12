Feijóo pide a Sánchez convocar elecciones para evitar dos años de "parálisis y desgobierno": "Su tiempo se ha acabado"

Tensa jornada en el Congreso de los Diputados para un Pedro Sánchez que comparecía este miércoles para hablar sobre la crisis climática, en un pleno que rápidamente iba a estar protagonizado, de nuevo, por los casos de corrupción que rodean al Gobierno y la ruptura entre PSOE y Junts.

Empezaba hablando Pedro Sánchez. Tras un primer discurso, el presidente pedía a Junts hacer "política con mayúsculas" al servicio de la gente y dejar de "abonarse al bloqueo". Unas palabras que no sentarían nada bien a Miriam Nogueras.

"A usted le importan los titulares y a nosotros los hechos. Esta relación se ha acabado, es usted un cínico y un hipócrita", respondía Miriam Nogueras en el Congreso de los Diputados.

Feijóo exige elecciones

Por su parte, Alberto Núñez Feijóo cargaba contra el presidente por no convocar elecciones tras el bloqueo de Junts a la legislatura y acusaba a Sánchez de "llevar siete años siendo desleal a la Constitución, al jefe del Estado, al Parlamento, a sus socios y a las naciones amigas de España".

Feijóo volvía a instar a Sánchez a convocar elecciones para evitar dos años, los que quedan de legislatura, de "parálisis y desgobierno". "Aunque se resista, su tiempo se ha acabado", aseguraba el presidente del Partido Popular.

Sánchez acusa a Feijóo de no convocar elecciones en la Comunidad Valenciana

El presidente del Gobierno respondía de esta forma a las críticas de Feijóo. Cargaba contra el líder popular por exigirle elecciones anticipadas, pero negarse a convocarlas en la Comunidad Valenciana después de la dimisión de Carlos Mazón como presidente de la Generalitat.