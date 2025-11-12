Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Lotería de Navidad 2025
Elecciones Extremadura
España
Madrid
Barcelona

Congreso

Feijóo pide a Sánchez convocar elecciones para evitar dos años de "parálisis y desgobierno": "Su tiempo se ha acabado"

Sánchez, por su parte, acusa al líder popular de exigir elecciones anticipadas pero negarse a convocarlas en la Comunidad Valenciana tras la dimisión de Mazón.

Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso, a 15 de octubre de 2025

Feijóo carga contra Sánchez | Europa Press

Publicidad

Juan Muñoz
Publicado:

Tensa jornada en el Congreso de los Diputados para un Pedro Sánchez que comparecía este miércoles para hablar sobre la crisis climática, en un pleno que rápidamente iba a estar protagonizado, de nuevo, por los casos de corrupción que rodean al Gobierno y la ruptura entre PSOE y Junts.

Empezaba hablando Pedro Sánchez. Tras un primer discurso, el presidente pedía a Junts hacer "política con mayúsculas" al servicio de la gente y dejar de "abonarse al bloqueo". Unas palabras que no sentarían nada bien a Miriam Nogueras.

"A usted le importan los titulares y a nosotros los hechos. Esta relación se ha acabado, es usted un cínico y un hipócrita", respondía Miriam Nogueras en el Congreso de los Diputados.

Feijóo exige elecciones

Por su parte, Alberto Núñez Feijóo cargaba contra el presidente por no convocar elecciones tras el bloqueo de Junts a la legislatura y acusaba a Sánchez de "llevar siete años siendo desleal a la Constitución, al jefe del Estado, al Parlamento, a sus socios y a las naciones amigas de España".

Feijóo volvía a instar a Sánchez a convocar elecciones para evitar dos años, los que quedan de legislatura, de "parálisis y desgobierno". "Aunque se resista, su tiempo se ha acabado", aseguraba el presidente del Partido Popular.

Sánchez acusa a Feijóo de no convocar elecciones en la Comunidad Valenciana

El presidente del Gobierno respondía de esta forma a las críticas de Feijóo. Cargaba contra el líder popular por exigirle elecciones anticipadas, pero negarse a convocarlas en la Comunidad Valenciana después de la dimisión de Carlos Mazón como presidente de la Generalitat.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

La Eurocámara acusa a Interior de obstrucción en el caso Barbate donde murieron dos guardias civiles tras ser embestidos por una narcolancha

El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska

Publicidad

España

Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso, a 15 de octubre de 2025

Feijóo pide a Sánchez convocar elecciones para evitar dos años de "parálisis y desgobierno": "Su tiempo se ha acabado"

Miriam Nogueras

Junts carga contra Sánchez tras pedirles que dejen de "abonarse al bloqueo": "Es un cínico y un hipócrita"

Fiscal general del Estado

Los agentes de la UCO confirman que todos los mensajes del fiscal estaban borrados

El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska
Caso Barbate

La Eurocámara acusa a Interior de obstrucción en el caso Barbate donde murieron dos guardias civiles tras ser embestidos por una narcolancha

Los Reyes, junto al presidente de la República Popular China, Xi Jinping, y la primera dama, Peng Liyuan, en Zhongnanhai
Viaje de Estado

Los reyes Felipe y Letizia comparten cena con Xi Jinping y su esposa antes de la jornada clave de su visita de Estado a China

Leire Díez en el Senado
LEIRE DÍEZ

Los audios de Leire Díez con el fiscal Stampa: "Yo soy la persona que ha puesto el PSOE"

La conocida como 'fontanera del PSOE' asegura en la grabación a la que ha tenido acceso Antena 3 Noticias que es "la mano derecha de Santos Cerdán".

Amama
Cribados cáncer

Amama ya ha puesto 25 denuncias contra la Junta de Andalucía por la gestión de los cribados y anuncia doscientas más

La asociación eleva a 4.000 las afectadas y anuncia nuevas acciones; la Junta niega ocultación y defiende su gestión del programa de mamografías

Mazón asegura que no retrasó el ES-Alert el día de la dana ni nadie le "pidió permiso" para enviarlo

Carlos Mazón: "Mi persona sigue siendo la gran excusa política para tapar las causas de la DANA"

Pérez Llorca asegura que priorizará "las necesidades de los valencianos" en las negociaciones para sustituir a Mazón

Feijóo propone a Juan Francisco Pérez Llorca como candidato del PP para sustituir a Mazón

Pilar Alegría

El Gobierno niega que haya una "intromisión" de Sánchez en su defensa al fiscal general

Publicidad