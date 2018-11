El Gobierno tacha de "partidista" el acto de Ciudadanos en Alsasua y le acusa de fomentar la "crispación"

El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha cuestionado este lunes que el acto de Alsasua (Navarra) organizado por la plataforma 'España Ciudadana' fuera la forma más efectiva de defender a la Guardia Civil. El evento organizado este domingo por Ciudadanos, al que se sumaron PP y Vox reivindicaba el papel de la Guardia Civil y la españolidad de Navarra.

En declaraciones a COPE, Marlaska ha asegurado que el contexto que se vive en Alsasua, municipio en el que se condenó a ocho jóvenes por agredir a dos guardias civiles y sus parejas, hace que el acto no fuera la mejor manera de reivindicar al cuerpo en Navarra. "Quizás para defender a la Guardia Civil se pueden plantear acciones que no conlleven la posibilidad de crispación o incidentes", ha explicado, sugiriendo que se use "otro formato". "Todo el mundo tenía el derecho a manifestarse, pero no se puede obviar que había una alta probabilidad de que los incidentes que ocurrieron pasaran", ha señalado.

Por otro lado, Marlaska ha cargado contra los radicales que quisieron reventar el acto, y les ha tachado de "violentos agresivos" y "energúmenos". "¿Cómo no voy a criticar a esos bárbaros que se dedicaron a lanzar piedras y que recibieron de esa forma a las personas que se manifestaban?", ha reiterado, ante la insistencia del entrevistador.

Por su parte, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha asegurado que la Guardia Civil merece reconocimiento y representa a todos los españoles, pero ha acusado al presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, de realizar el evento con una finalidad partidista y convertirlo un acto de "crispación". "Cualquiera puede ir a hacer un acto a cualquier sitio, pero todo el mundo sabe a lo que va", ha señalado Robles. "No puedo aceptar que se utilice el apoyo a la Guardia Civil con fines partidistas", ha recalcado la titular de Defensa, apuntando que esto "quiebra la convivencia".

Este homenaje se produjo dos años después de que en el municipio navarro ocho jóvenes agredieran a dos guardias civiles y sus parejas, por lo que fueron condenados a penas de prisión el pasado mes de junio.

Asimismo, el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ha asegurado que Ciudadanos podría haber "evitado perfectamente" la tensión que durante el acto de la plataforma 'España Ciudadana'. "Lo que han hecho es, como poco, no considerar las reacciones de los extremistas que se podrían encontrar. La diferencia está entre no entrar en problemas de convivencia o fortalecerla. Y todos podíamos prever que iban a encontrar reacciones de extremistas", ha defendido Ábalos en una entrevista en La Sexta.

"Entiendo que Ciudadanos es un partido responsable y que aspira a gobernar. Exactamente, ¿cuál es el fin o el propósito de este acto?", se ha preguntado Ábalos, para después sostener que el Instituto Armado puede ser homenajeado en "cualquier parte". "No hay que darle espacio a los extremistas: se podría haber evitado", ha apostillado.

Desde el PNV, el parlamentario y coordinador del grupo jeltzale en el Parlamento vasco, Íñigo Iturrate, cree que Rivera, "y compañía", ya tiene "la foto" de tensión que querían de Alsasua, ante "la auténtica provocación" que, a su juicio, supuso la convocatoria del acto en el municipio navarro. En este sentido, ha considerado que "ocurrió menos" de lo que podría haber pasado, y ha pedido que se mantenga una respuesta "contundente" ante "la extrema derecha que se hace fuerte en determinados grupos y ambientes" del Estado.