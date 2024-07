El Gobierno respalda la petición de Pedro Sánchez de declarar ante el juez por escrito: "Ese derecho es indiscutible"

Quedan a penas cinco días para que Pedro Sánchez declare ante el juez en calidad de testigo por el caso de su esposa, Begoña Gómez, donde se la investiga por un presunto delito de tráfico de influencias.

El presidente del Gobierno alegó hace unos días que estaba dispuesto a declarar tras la citación como testigo. En una carta al juez que ha hecho pública, le informa de su deseo de que su declaración se haga por escrito: "Es mi voluntad, como no puede ser de otro modo, colaborar con la Administración de Justicia siempre en el marco del estricto cumplimiento de la Constitución Española", alegó. El jefe del Ejecutivo se resguarda en su condición de presidente y por ello, señala que su declaración puede ser por escrito: "Es mi deber preservar el sentido propio de la institución".

Algunos ministros del Gobierno han salido en defensa de Sánchez. Es el caso de Félix Bolaños, ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, que ha asegurado este jueves, que el derecho del presidente del Gobierno a declarar por escrito es "indiscutible".

Tras asistir a la toma de posesión de los nuevos 20 vocales del CGPJ, aprovechó para recordar que Sánchez remitió un escrito que ha calificado como "muy respetuoso" al juez instructor para "poner de manifiesto que el presidente del Gobierno como otros cargos públicos, tiene el derecho de declarar por escrito". "Yo creo que ese derecho es indiscutible", sentencia Bolaños.

Ha indicado que el Gobierno está a la espera de esa resolución "que tiene que adoptar el juez de instrucción" y cree que "en los próximos días esa resolución y ese pronunciamiento del juez instructor se producirá".

El martes será la declaración de Pedro Sánchez ante el juez.

La oposición presiona

Mientras tanto, la oposición por parte del Partido Popular continúa con fuerza. El líder del partido, Alberto Núñez Feijóo, ha reunido a los suyos en el Senado y ha pedido a Pedro Sánchez que convoque elecciones anticipadas. "Esto ya no da más de sí", señala el líder popular.

En su opinión, España tiene un Gobierno "paralizado por la corrupción, por la debilidad parlamentaria y por la falta de iniciativa" y afirma que nadie seguiría como presidente del Ejecutivo con esta situación.

Y aumenta Feijóo la presión sobre el presidente: "Sánchez, déjelo ya. Convoque elecciones. Váyase, pero así no podemos seguir". A los suyos les pide estén preparados para cualquier escenario: "El Gobierno está noqueado, pero España no". No quiere que bajen la guardia porque da por hecho que son el rival a batir: "Van a intentar echarle más cemento al muro". "Ni somos como el PSOE ni somos como Vox. Nosotros somos libres, así que si quieren que nos llamen como nos llamen, que nosotros seguiremos llamando a las cosas por su nombre. Ala solidaridad, solidaridad, a la seguridad, seguridad, a la improvisación, improvisación, a la irresponsabilidad, irresponsabilidad y a un mal presidente, Pedro Sánchez", sentencia

