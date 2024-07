Feijóo pide a Sánchez que convoque elecciones anticipadas porque la legislatura "está agotada"

Ante la debilidad del Gobierno, el líder de la oposición trata de ocupar un mayor espacio político y mediático. Alberto Núñez Feijóo ha reunido a los suyos en el Senado y ha pedido a Pedro Sánchez que convoque elecciones anticipadas. El líder del Partido Popular insiste así en que el Ejecutivo de Pedro Sánchez está paralizado por la corrupción y por su debilidad parlamentaria.

Feijóo exhibe fuerza ante los grupos parlamentarios de las tres cámaras y la compara con la debilidad de Sánchez: "Esto no es un Gobierno, es un tinglado pensado en la superviviencia de una persona". "Esto ya no da más de sí", ha asegurado en la reunión de los grupos parlamentarios del PP, Congreso, Senado y Parlamento europeo y de la dirección nacional, este miércoles en el Hemiciclo antiguo del Senado.

"Resulta que Junts lo tumba todo. El ridículo es absoluto, la humillación es total. Y lo peor es que todos sabemos que esta es la (derrota) más reciente, pero no va a ser la última"

El político gallego da la legislatura por acabada y pone en evidencia las últimas derrotas parlamentarias del Gobierno: "Resulta que Junts lo tumba todo. El ridículo es absoluto, la humillación es total. Y lo peor es que todos sabemos que esta es la (derrota) más reciente, pero no va a ser la última". Opina Feijóo que éstas derrotas, sumadas a los problemas judiciales del entorno de Sánchez, supondrán el fin de este Ejecutivo.

En su opinión, España tiene un Gobierno "paralizado por la corrupción, por la debilidad parlamentaria y por la falta de iniciativa" y afirma que nadie seguiría como presidente del Ejecutivo con esta situación.

Y aumenta Feijóo la presión sobre el presidente: "Sánchez, déjelo ya. Convoque elecciones. Váyase, pero así no podemos seguir". A los suyos les pide estén preparados para cualquier escenario: "El Gobierno está noqueado, pero España no". No quiere que bajen la guardia porque da por hecho que son el rival a batir: "Van a intentar echarle más cemento al muro".

En este sentido, ha arengado a los representantes del PP para "hacer oposición a la decadencia" y "construir un nuevo gobierno desde el Congreso, desde el Senado y desde el Parlamento Europeo", con reformas que hagan posible "el cambio que la sociedad lleva pidiendo hace tiempo".

"Están hundidos en el pozo que ellos mismos se cavaron. Pretenden que caigamos todos en él. Pues no, ni van a huir con lo que es de todos, ni se van a llevar el país por delante en su caída. No lo vamos a permitir, no lo vamos a permitir", ha exclamado.

"Están atados por sus socios"

Feijóo ha marcado distancias con el PSOE al afirmar que en el PP son "libres" mientras que los socialistas "están atados por sus socios", al tiempo que ha rechazado cualquier comparación con Vox.

"Ni somos como el PSOE ni somos como Vox. Nosotros somos libres, así que si quieren que nos llamen como nos llamen, que nosotros seguiremos llamando a las cosas por su nombre. Ala solidaridad, solidaridad, a la seguridad, seguridad, a la improvisación, improvisación, a la irresponsabilidad, irresponsabilidad y a un mal presidente, Pedro Sánchez".

En su estrategia hacia la Moncloa no descartan ningún mecanismo parlamentarios, aunque la moción de censura en este momento no la contemplan.

"Una hostia para el Gobierno"

Este martes Carles Puigdemont tomó la decisión de dejar a Sánchez en minoría parlamentaria al tumbar el techo de gasto, que es necesario para después aprobar los Presupuestos Generales del Estado.

Ese pleno ha supuesto un duro golpe para la imagen del Gobierno, porque ha puesto en evidencia que Moncloa no dispone de la mayoría parlamentaria que se necesita para gobernar. De hecho, el ministro Ernest Urtasun, del sector Sumar, lo reconocía ante un diputado de Esquerra en el patio del Congreso, cuando no sabía que le estaban grabando: "Ha sido una hostia".

Cerca de 20 derrotas parlamentarias

Las palabras de Urtasun solo evidencian lo que es un hecho desde hace meses: la debilidad parlamentaria del Gobierno. En lo que va de legislatura, acumula cerca de veinte derrotas en el Congreso. Hasta el punto de que empieza a ser una constante que la oposición apruebe más iniciativas que el propio Gobierno.

