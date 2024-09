El Gobierno se reafirma en no reconocer la victoria de Maduro en Venezuela tras dar asilo a Edmundo González

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se pronunció por primera vez sobre la situación del opositor Edmundo González durante el Comité Federal del PSOE un día antes de que España le dé asilo político. Lo hacía para calificarlo de héroe y anticipaba que el país no lo abandonaría.

No lo abandona, pero tampoco reconoce su victoria en las elecciones venezolanas. La postura del Gobierno, tal y como ha indicado el ministro de Exteriores, hasta ahora ha sido clara: exige a Nicolás Maduro que publique las actas para saber realmente quién ganó en las urnas. No reconocen la victoria del chavismo, pero tampoco la de la oposición. Aunque sí lo reconoce el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que defiende que Edmundo González ganó las elecciones y pide que se respete la decisión del pueblo venezolano.

Albares informó que el dirigente opositor "ha solicitado también acogerse al derecho de asilo que, por supuesto, el Gobierno de España va a tramitar y conceder" después de confirmar su llegada. Asimismo, ha reiterado "el compromiso del Gobierno de España con los derechos políticos, la libertad de expresión y manifestación y la integridad física de todos los venezolanos".

"La posición del Gobierno de España no cambia en absoluto con respecto a lo que era anteriormente a la salida de Edmundo González", ha recalcado. En esta línea ha exigido de nuevo la publicación de todas las actas electorales para su verificación, con lo que destaca que el Gobierno no reconocerá "ninguna supuesta victoria si eso no se puede hacer". Igualmente, ha puntualizado que "España va a estar siempre ahí para favorecer el diálogo y la negociación entre el Gobierno y la oposición para conseguir una salida que tiene que ser pacífica y genuinamente venezolana entre venezolanos".

Albares no descarta que otros opositores venezolanos puedan seguir los pasos de Edmundo González. "España no va a cerrar la puerta nunca a ningún venezolano", ha subrayado.

Amplia lista de opositores exiliados

El Gobierno insiste en que no ha habido ninguna negociación con Venezuela. Sin embargo, no es la primera vez que España acoge a líderes venezolanos que huyen de la persecución política en su país.

Antes que Edmundo González salió de Venezuela Juan Guaidó. En enero de 2019 fue reconocido por medio centenar de países, entre ellos España, como legítimo presidente tras las elecciones de 2018. Guaidó lideró durante varios años las reivindicaciones opositoras, antes de cruzar a pie la frontera con Colombia en abril de 2023.

Leopoldo López se refugió a finales de abril de 2019 en la Embajada española de Caracas para escapar también del chavismo. Además, está condenado a más de 13 años de cárcel por incitar a la violencia. López permaneció en la residencia del embajador hasta octubre de 2020, cuando logró escapar y volar hasta España.

En España también residen el exalcalde de Caracas Antonio Ledezma, que burló en noviembre de 2017 el arresto domiciliario, y el expresidente de la Asamblea Nacional Julio Borges, que en un primer momento se refugió en Colombia. También la antigua diputada Dinorah Figuera, breve sustituta de Guaidó al frente del Parlamento opositor.

Menos conocido que los anteriores es el general Miguel Rodríguez Torres. En enero de 2023, el Gobierno de Venezuela autorizó la puesta en libertad del militar, exministro del Interior y de Justicia de Maduro, aunque preso desde 2018 acusado de conspiración. También los dirigentes opositores Francisco Márquez y Gabriel San Miguel fueron liberados en 2016 y directamente viajaron a España.

