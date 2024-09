El Gobierno pide responsabilidad a Junts tras tumbar una nueva ley

El voto en contra de Junts a la regulación de los alquileres vacacionales no estaba en las previsiones del Gobierno ni de ninguno de sus socios. Durante toda la jornada de ayer desde Sumar se mostraban positivos con que su iniciativa finalmente saliera adelante, la votación iba a ser muy ajustada -como es habitual ya en esta legislatura- pero los números salían. De hecho fue Sumar, y no el PSOE, el que negocio con José Luis Ábalos para asegurar su voto desde el Grupo Mixto. Pero lo que no pudieron intuir fue que Junts, que había anunciado durante todo el día que se abstendría, cambiara su voto a pocos minutos de la votación.

El desconcierto era evidente en las filas de la izquierda, incluso en el propio Pedro Sánchez, que tuvo que ir en persona al Congreso de los Diputados para votar, algo poco habitual del Presidente del Gobierno los martes.

A última hora de la noche uno de los primeros en reaccionar fue Iñigo Errejón, el portavoz de Sumar en el Congreso, que a través de redes sociales afirmó que tenían "un acuerdo" y que Junts llamó "3 minutos antes de la votación para anunciar que cambiaban el sentido de su voto". "Junts incumple su palabra y elige a los especuladores", finalizaba el mensaje de Errejón.

Hoy los reproches hacia los de Puigdemont no han cesado. La pregunta se ha repetido de manera continua a todos los miembros del PSOE que han acudido al Congreso, aunque el silencio ha sido la respuesta más elegida por parte de los ministros. Una de las pocas personalidades socialistas que ha contestado ha sido Isabel Rodríguez, que ha mandado un mensaje de tranquilidad. "Pido a los grupos que sean responsables", ha dicho la ministra de Vivienda añadiendo que "hay que confiar todos en todo" y que será la ciudadanía quien juzgue lo ocurrido. Más allá ha ido el portavoz socialista en el Congreso, Patxi López, que afirmado que Junts "ha puesto excusas" y que son los de Puigdemont los que tienen que dar explicaciones.

Esquerra avisa de que Junts está formando un bloque de derechas

Uno de los más críticos con la decisión de Junts ha sido Gabriel Rufián. El portavoz de Esquerra Republicana ha reprochado a Junts su actitud y ha avisado al Gobierno de que puede haber más derrotas parlamentarias si siguen confiando en el partido de Puigdemont. "Se está formando un bloque de derechas. PP, Vox y Junts que seguramente llevará a Feijóo a la Moncloa", ha dicho Rufián ha su llegad al Congreso, algo que también ha dicho dentro del Hemiciclo al propio Pedro Sánchez.

La decepción en los socios del Gobierno también se ha hecho evidente en Coalición Canarias. Cristina Valido ha afirmado que parece que Junts manda en el Congreso.

