Junts deja tirado al Gobierno y tumba junto a PP y Vox la ley para regular el alquiler de temporada

Varapalo para el Gobierno en el Congreso de los Diputados que se queda en minoría una vez más. No sirvió de nada que llegara Pedro Sánchez con urgencia para votar. Junts per Cat cambia en el último instante su voto y tumba la proposición de ley para regular el alquiler de temporada. Así acabó el día en el que se presentó el plan de acción por la democracia que el Ejecutivo también tendrá que negociar con sus socios.

Los posconvergentes se sumaron a PP y Vox para tumbar la proposición de ley para regular el alquiler de temporada. PSOE, Sumar, ERC, Bildu, PNV, Podemos, BNG, Coalición Canaria y José Luis Ábalos, exdiputado socialista ahora integrado en el Grupo Mixto, sumaron 172 votos a favor, lejos de los 178 en contra. El cambio de Junts llegó por sorpresa y deja tirado al Gobierno de Pedro Sánchez.

La proposición de ley estaba promovida por organizaciones sociales y de inquilinos para combatir el uso fraudulento de los contratos de alquiler de temporada y de habitaciones. El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha defendido el cambio de postura: "No hemos cambiado de opinión. La abstención del mediodía inhabilitaba la admisión a trámite. Los cambios de otros partidos han cambiado el escenario y, tal y como la portavoz y la diputada Marta Madrenas ha explicado en sede parlamentaria, Junts per Cat no será el partido que facilite una ley que invade competencias a Catalunya. Saben que es una línea roja".

"Es una ley que lejos de solucionar el problema, le agrava. Como la ley de vivienda (esta es una extensión), institucionaliza un modelo que considera que una habitación es vivienda. Un modelo que se ha demostrado que no funciona. Tal y como hablamos, quedamos por trabajar juntos una ley sin vetos y respetuosa con el marco competencial y el autogobierno de Catalunya", agregaba Turull en redes sociales.

Las críticas hacia Junts llegan desde los socios del Ejecutivo. EL portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha remarcado que el voto de Junts se debe a que "son de derechas" y a que "les sale gratis". "A ver mañana como lo venden sus voceros", ha aseverado. Mientras, el portavoz de Vivienda de Sumar en el Congreso, Alberto Ibáñez, ha tachado de "vergüenza" la votación: "Junts tumba la ley para regular el alquiler de temporada y de habitaciones porque su patria es la cartera".

La proposición de ley tumbada

La proposición de ley que tumba Junts, Vox y PP se trata de una reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos para equiparar los contratos temporales a los de vivienda habitual y así desincentivar su uso para evitar fraudes que permitan sortear la Ley de Vivienda o subir los precios de manera continuada. Incluye a los contratos de temporada en el artículo 2de la ley, que es donde se regula el arrendamiento de vivienda habitual y garantiza una mayor protección a los alquileres.

Otro de los puntos clave la reforma legal que proponían los grupos parlamentarios era un nuevo artículo nueve bis en la Ley de Arrendamientos Urbanos para que el contrato de temporada no pueda exceder de seis meses. En caso de exceder ese tiempo o se encadenen más de dos contratos consecutivos, se entendería como un contrato de arrendamiento de vivienda habitual, y le serán de aplicación todos los preceptos previstos para dichos contratos.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com