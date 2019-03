García-Page: "No creo que Cospedal sepa pasar la aspiradora"

"Lo cierto y verdad es que no pienso que Cospedalsepa pasar la aspiradora", ha comentado. En una entrevista concedida, García-Page ha criticado la manera con la que los dirigentes del PP están tratando 'el caso Bárcenas' puesto que en su opinión "la directiva del PP tiene mucho que ver con el extesorero y en cambio y no da "explicaciones ninguna" acerca de la supuesta financiación ilegal. "No se puede trabajar tantos años al lado y ahora casi ni conocerle", ha dictaminado el alcalde haciendo referencia a la relación entre la cúpula del PP y el extesorero del partido durante tres décadas.

En su opinión, tanto el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y la presidenta de Castilla-La Mancha y secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, prefieren que todo el proceso de Bárcenas, se conozca después de las elecciones, para "ganar tiempo". Para ello, ha explicado, también se sirven del lento proceso judicial para llevar el caso hasta después de las citas electorales.

"Están jugando descaradamente a que la tardanza de la justicia lleve el caso a después de las elecciones municipales y generales", sostiene. Sobre la comisión de 200.000 euros que supuestamente recibió el PP castellanomanchego en 2007 de mano de la empresa Sacyr a cambio de una adjudicación de una contrata municipal en Toledo, el político socialista ha indicado que es una "pieza de un puzzle más complejo" porque "tiene muchos flecos" y que actualmente se está en "un punto de tramitación judicial por un error de Cospedal, que en vez de mentir y decir que no había recibido el dinero de Bárcenas, dijo que sí lo había recibido, ahora falta saber de dónde vinieron y a dónde pararon". A su juicio, resulta "llamativo" que una persona como Bárcenas que está en la cárcel se autoinculpe en un delito para decir que ha dado de su mano dinero a Cospedal. "Tengo el convencimiento absoluto de que hay gente que ha abusado del servicio de limpieza de Toledo. Lo más limpio del servicio de basura eran los camiones", ha añadido, avalando la investigación judicial: "Apunta bien el juez hacia quienes están compareciendo".

En su opinión, lo que ha pasado en el PP con su financiación es " muy gordo" y vaticina que en las próximas elecciones locales a muchos alcaldes y concejales del PP les pasará lo que les ocurrió en su día a sus homólogos del PSOE con José Luis Rodríguez Zapatero, que "se van a llevar en su trasero el golpe que es para Rajoy". En todo caso, el senador castellanomanchego cree que hay "diferencias" entre el caso Bárcenas y el de los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) de Andalucía y ha defendido que en el caso de los ERE y los supuestos fraudes en los cursos de formación en Andalucía "ha sido la propia Junta la que lo ha denunciado" mientras que, con lo de las finanzas del PP, Génova se presenta como parte acusadora y acaba expulsada del sumario porque el juez entiende que defienden al acusado. Asimismo ha presumido de que el PSOE sería el propio acusador, si en Andalucía se demuestra que "hay cuatro altos cargos que han metido la mano". "Tendrán que pagarlo lo más duro que puedan", ha señalado el alcalde de Toledo.

Eso sí, ha cuestionado la "construcción jurídica" de la juez Mercedes Alaya, que en su opinión "no tiene fundamento jurídico" y así cree que se demostrará en el Tribuinal Supremo, donde deben investigar a los aforados. Por otro lado, García Page ha abordado la polémica del aforamiento de los políticos y, tras subrayar que el 70 por ciento de los aforados "son jueces", se ha mostrado convencido de que este se tardaría "menos de una hora" en llegar a un acuerdo entre los partidos para reformar este asunto. Además, ha señalado que "ningún político" se ha beneficiado por su condición de aforado: "No conozco un caso en el que se haya negado el suplicatorio a ningún político --remarca--. Cuando un caso va al Congreso o Senado es el propio afectado el que pide que se le conceda".