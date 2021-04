García Castaño niega una 'operación Kitchen' pero afirma que el DAO le llamó para investigar el entorno de Luis Bárcenas

Enrique García Castaño, exjefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo de la Policía, ha comparecido en la comisión de investigación sobre la operación Kitchen, que se ha llevado a cabo en el Congreso de los Diputados.

García Castaño ha negado que existiera una 'operación Kitchen' porque asegura que ese nombre se utilizó posteriormente, pero reconoce que el DAO (Director Adjunto Operativo de la Policía), que en esos momentos era Eugenio Pino, le pidió realizar tareas de vigilancia sobre Luis Bárcenas.

"Me llama el DAO y es él quien me dice que necesita mi ayuda para culminar la investigación del señor Bárcenas, que le faltaba una pata, me dice que se buscan testaferros de Bárcenas, qué dinero se ha llevado y qué dinero tiene escondido, pero nadie me dice de robar nada", ha reconocido García Castaño durante la comisión de investigación.

García Castaño, apodado como 'el gordo', ha comparecido en la sesión que investiga el presunto uso partidista de los medios del Ministerio de Interior para espiar a Luis Bárcenas, extesorero del Partido Popular.

Varios peritos han rechazado que los archivos del extesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, sobre la caja B del partido, estén "alterados".