Gamarra critica que Armengol no respondiera a la pregunta de con quién contactó la trama Koldo: "Está ocultando algo"

A la secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra, le parece "el colmo" que la expresidenta del Govern balear, Francina Armengol, "intente manchar al gobierno" autonómico actual. Así lo ha manifestado la 'popular' en el programa de 'Espejo Público' de Antena 3 después de las explicaciones que dio este martes la presidenta del Congreso de los Diputados.

Armengol compareció ante los medios para tratar de esclarecer la compra de mascarillas por parte del Gobierno balear en 2020 -cuando ella era presidenta autonómica- a la empresa investigada por el 'caso Koldo'.

Durante su intervención hizo mención al Partido Popular que ahora ocupa la Presidencia en el archipiélago balear. Aseguró que ella guardó todo el lote de mascarillas para reclamar a la empresa el dinero íntegro porque las habían vendido como FFP2 y eran quirúrgicas. La reclamación se hace antes de las elecciones autonómicas del 28 de mayo. En ese periodo se produce el cambio de gobierno y el PP toma las riendas de la comunidad: "Es el Gobierno del PP quién tiene que explicarque ha pasado con el expediente que hicimos para que la empresa devolviera el dinero a la comunidad", asegura la socialista.

En el siguiente vídeo puede ver las explicaciones que Armengol dio en el Congreso de los Diputados este martes:

"Las explicaciones ya las han dado", responde en 'Espejo Público' la secretaria general del PP. Y es que el director del Servicio de Salud de Baleares ha negado que el anterior gobierno autonómico informara al actual Ejecutivo de Marga Prohens sobre la reclamación presentada contra la empresa que suministró las mascarillas defectuosas.

"Francia Armengol es quién está al frente del Gobierno y con quién la trama se pone en contacto para que compren estas mascarillas y que alguien se lleve una 'mordida' en plena pandemia, que intente manchar al gobierno siguiente que es quién ha impulsado la reclamación ya me parece el colmo. Lo primero que tiene que hacer es asumir responsabilidades ella que no lo ha hecho", añade.

El PP ve insuficientes las explicaciones de Armengol

El Partido Popular formalizó la petición de dimisión de Francina Armengol y Gamarra asegura que las explicaciones que dio no son "convincentes" ni para el PP "ni para absolutamente nadie". A su vez, critica que no respondiera a algunas preguntas, como por ejemplo, quién se puso en contacto, con quién se puso en contacto la trama en el Gobierno balear. "Si no es capaz de contestar a esta pregunta, de decir 'yo no sé nada' o 'conmigo no fue' es porque está ocultando algo", asegura.

Cada día hay novedades sobre la presunta trama de corrupción. "Estamos ante un caso claro de corrupción económica en el Gobierno de Pedro Sánchez (...) Encontramos cada día nuevas ramas. Está la de las mascarillas, que afecta a Armengol de una manera que hace ya insostenible que pueda ser presidenta del Congreso, ya que ni asume responsabilidades ni contesta a las preguntas (...) y hoy aparecen ramificaciones que abren nuevos caminos que conducen a más corrupción".

"A través de Francina Armengol está afectando al Congreso de los Diputados y, por tanto, al poder legislativo, por eso, es inasumible que siga un minuto más al frente de la Presidencia de la Cámara".

Acusa a Sánchez de dar "impunidad" a Puigdemont porque está "acorralado" por el 'caso Koldo'

La 'número dos' de Alberto Núñez Feijóo también ha hablado sobre la ley de amnistía y su acuerdo "inminente" y tras el anuncio de Sánchez de que habrá modificaciones en el texto para dar "garantías" para incluir todos los supuestos.

Ha acusado al líder socialista de dar "impunidad absoluta" al expresidente catalán porque "necesita" el apoyo de los independentistas para seguir en Moncloa porque está con el "agua al cuello por la corrupción económica que acorrala" a su Gobierno.

