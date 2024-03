Armengol descarta dimitir por el 'caso Koldo': "No dejaré que mancillen mi nombre"

La presidenta del Congreso de los Diputados y expresidenta del Gobierno balear, Francina Armengol, comparece para dar explicaciones por la presunta trama de corrupción del 'caso Koldo'. "Soy consciente de la responsabilidad que tengo al haber asumido la presidencia del Congreso de los diputados", comienza su intervención.

El foco se ha puesto en la presidenta de la Cámara Baja porque durante su etapa como presidenta de Baleares compró mascarillas a la trama de Koldo García, exasesor del ministro de Transportes José Luis Ábalos. El Govern balear certificó en agosto de 2020 que la entrega de mascarillas se llevó a cabo "de manera satisfactoria" y pagó 3,7 millones de euros. Tres años más tarde, acabó reclamando dinero por haber recibido material de menor calidad que el contratado.

"La realidad es que nos dejamos la piel para salvar y proteger a la gente (...) No voy a dejar que mancillen el nombre, ni mío, ni de mi gobierno, ni de la gente que se dejó la piel para salvar a los ciudadanos", afirma.

Ha aprovechado para recordar la situación tan complicada que se vivía entonces, en plena pandemia y sin material sanitario suficiente. "No teníamos EPIS, ni respiradores (...) Ante esa situación, como presidenta del gobierno balear, lo que hicimos fue intentar comprar donde se vendía, que era en China, todos competían contra todos para poder comprar material sanitario".

"La política no es embarrarlo todo, la política es trabajar conjuntamente por el interés general, ser transparentes, decir la verdad", dice Armengol. Es la primera vez que habla sobre el 'caso Koldo' después de que su nombre se viera en el foco de la presunta trama de corrupción. Deja claro que las compras que realizó Baleares durante la emergencia sanitaria fueron legales. "Baleares compró legalmente y a decisión de los técnicos del servicio de salud (...) con contratos bien hechos, con gente que decidía comprar material o no según el precio y según las condiciones del material que necesitábamos aprovisionar. Somos islas y necesitábamos aprovisionar material porque nuestra realidad insular no es la misma que la realidad peninsular", explica.

El PSOE ve "sin fundamento" la petición de dimisión de Armengol por parte del PP

El Partido Popular registró este lunes un escrito en el Congreso en el que pide la dimisión de Armengol, a la que considera "presunta colaboradora necesaria de la estafa" del caso Koldo en su etapa como presidenta de Baleares. Ante las presiones, ejercidas por los 'populares, Armengol se defiende: "La responsabilidad está en manos del PP, en el sumario aparece quien aparece".

