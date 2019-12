El consejero andaluz de la Presidencia, Administración Pública e Interior, Elías Bendodo, ha considerado que la sentencia de los ERE irregulares ha sido un "detonante" para que haya gente que esté denunciando lo que se "ocultó" por parte de los anteriores gobiernos socialistas, como ha ocurrido con las cajas fuertes que se han hallado en la sede de la Agencia IDEA en Sevilla con "papeles de los ERE". En declaraciones a la Cadena COPE, Bendodo ha manifestado que cada día que pasa no paran de sorprenderse tras 37 años de gobiernos socialistas que "han generado inercias y situaciones muy irregulares". Ha añadido que desde el minuto uno se ha ido produciendo un goteo, en estos once meses del nuevo Gobierno andaluz, de ir "apareciendo irregularidades permanentes". Lo último, según ha relatado, es que un funcionario de la agencia IDEA entregó al director de la misma la pasada semana tres sobres lacrados con "papeles de los ERE" que estaban en tres cajas fuertes en el "sótano" del edificio. Ha manifestado que en esas cajas se han encontrado documentos firmados en la etapa del Gobierno de Manuel Chaves, como los referidos a operaciones sobre la empresa jiennense Cárnicas Molina, que reclamó la justicia y que no les fue entregado con posterioridad por los gobiernos de José Antonio Griñán ni de Susana Díaz.

Petición de explicaciones

Adelante Andalucía ha tildado de "repugnante" que hayan aparecido, en la sede de la Agencia IDEA en Sevilla, tres cajas fuertes con papeles de los ERE, al tiempo que ha urgido a poner en marcha medidas que permitan poner "luz y taquígrafo" a la gestión en Andalucía y evitar así el desapego de la sociedad hacia la clase política. En rueda de prensa, la portavoz adjunta del grupo parlamentario de la confluencia andaluza, Angela Aguilera, ha insistido en que le da "una vergüenza terrible" escuchar tanto la aparición de las referidas cajas como que la Comunidad de Madrid haya admitido la existencia de casi 200 contratos públicos de la Consejería de Transportes, Infraestructuras y Vivienda, formalizados entre 2009 y 2013, que incluyen la cláusula del 1 por ciento para publicidad investigada por el juez Manuel García-Castellón en la pieza del caso Púnica sobre la presunta financiación ilegal del PP de Madrid.

Montaje

Sin embargo, el PSOE andaluz ha denunciado el "montaje" y las "mentiras" del consejero de la Presidencia, Elías Bendodo, sobre la entrega de documentación sobre el caso ERE reclamada por el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla localizada "en sobres lacrados en tres cajas fuertes en la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA)" y ha asegurado que dicha documentación "de hace 21 años" nunca ha sido requerida por el juzgado.