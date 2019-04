Ferraz no ve pegas en que los barones avalen un posible pacto de gobierno

El secretario de Organización del PSOE, César Luena, ha afirmado que si el líder del partido, Pedro Sánchez, lograra un pacto de gobierno con Podemos u otras fuerzas, "no es una obligación" someterlo a refrendo del Comité Federal, pero ha precisado que no tendría pegas en hacerlo.

Luena, en una rueda de prensa en la sede de Ferraz, se ha mostrado convencido de que en caso de que Sánchez entablase una alianza para ser presidente, respetaría los criterios marcados por la resolución aprobada por el Comité Federal el pasado 28 de diciembre.

En el texto, según el secretario de Organización, se contemplaban "casi todos los escenarios, por no decir todos", que pudieran darse, por lo que una eventual acuerdo de gobierno vendría "emanado" del Comité Federal. Por ello, ha subrayado, "sería un control ex ante, con lo cual no sería obligatorio y necesario ex post".

"Pero tampoco viene mal. A estas alturas, por Comités Federales no va a ser", ha asegurado el dirigente socialista ante la petición de algunas federaciones, como Andalucía, Castilla-La Mancha y Comunidad Valenciana, de que el máximo órgano del partido dé el visto bueno al pacto que pueda alcanzar Sánchez.

El 'número dos' del PSOE ha remarcado que las decisiones de la Ejecutiva y del Comité Federal "siempre van a ir de la mano, en coherencia y concordancia". En cualquier caso, ha recordado que la competencia para convocar al máximo órgano es de la Ejecutiva. "En su caso, si llega, ¿puede convocarse otro Comité Federal? Puede. ¿Debe? No. Se convocará si la dirección federal lo entiende. Según pasen las cosas, el partido tomará decisiones", ha explicado Luena.

El secretario de Organización del PSOE andaluz, Juan Cornejo, mano derecha de la presidenta Susana Díaz en el partido, ha recordado que cualquier pacto al que pudiera llegar Sánchez tendría que ser aprobado por el Comité Federal por ser el órgano "competente" para decidir las posibles alianzas.

"En nuestro partido, las cosas se hacen cuando hay acuerdo mayoritario. Nadie toma decisiones de una forma individual", ha recordado Cornejo. Según el dirigente andaluz, hay una "hoja de ruta" que está "vigente" desde el 28 de diciembre, pero si hubiera un "cambio sustancial" en el texto tras la negociación que emprendiera Sánchez, "lo trasladará a los órganos del partido, como siempre ha sido, antes del cierre final" de cualquier tipo de acuerdo.

En la misma línea se ha mostrado la presidenta del PSOE, Micaela Navarro: "Está en las normas que cualquier propuesta a la que se llegue y que haga el secretario general federal o los regionales se tiene que ver y avalar en el Comité Federal". Navarro se ha mostrado convencida de que la propuesta que haga Sánchez respetará los principios que sostienen la mayoría de dirigentes del partido.