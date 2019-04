Fernández Díaz 'planta' al Congreso y no acude al control parlamentario

COMISIÓN DE INTERIOR

El titular de Interior sigue la misma estela de sus compañeros y ministros de Defensa, Pedro Morenés, y de Fomento, Ana Pastor, quienes no atendieron en las últimas semanas las peticiones de la oposición solicitando su presencia en sede parlamentaria, argumentando que el ejecutivo no debe someterse al control del actual Gobierno porque sus funciones están limitadas y no es el Parlamento que le dio su confianza.