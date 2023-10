Felipe González explica por qué indultos sí y amnistía no: "¿Actitud para perdonar? Bueno, pero ¿actitud para pedir perdón? No"

Con ganas de hablar porque tiene "una edad para no callarme" y sin miedo a las críticas y repercusiones porque "ya no espero nada, ni quiero nada, ni aspiro a nada", Felipe González ha tomado un café con Susanna Griso reposado y extenso.

Empecemos dejando claras dos premisas para evitar malinterpretaciones en el discurso del expresidente. "Yo he votado al PSOE" y "en absoluto" su postura crítica con la amnistía es una moción de censura al Gobierno de Sánchez, es más cree que uno de los grandes "errores" del PP ha sido querer "derogar el 'sanchismo'".

Dicho esto, ningún argumento encuentra González a favor de la amnistía que necesita Sánchez para sacar adelante su investidura con el apoyo de Puigdemont. "Yo estuve de acuerdo con los indultos, tuve más dudas, aunque me callé, con la modificación de tipos penales que nos defendían frente a una actitud de revuelta, de revolución, pero estaba a favor de los indultos y por cierto lo dije antes de que se produjeran. De la misma manera que dije que estaba a favor de los indultos digo ahora que estoy en contra de la amnistía, de lo que es la amnistía de verdad" sentencia el expresidente para pedir a nuestros representantes que "nos tomen en serio".

"No es que pidan el olvido, piden el reconocimiento de que ellos tenían la razón y el Estado democrático no"

Felipe González reprocha que se compare esta amnistía con la del 77 "que significaba que lo que hace ese régimen y por las cosas que condena a esta gente es ilegítimo y lo que hace la Constitución es legítimo". Enlaza aquí el argumento central de su discurso explicando por qué indultos sí y amnistía no. "¿Actitud para perdonar? Bueno, pero ¿actitud para pedir perdón? No. Es que no nos piden que perdonemos, piden que reconozcamos que lo que ellos hicieron es lo correcto y lo que hizo el Estado español y las Instituciones era represivo, incorrecto... no respetaba las libertades". E insiste en que los independentistas con esta amnistía "no es que pidan el olvido, piden el reconocimiento de que ellos tenían la razón y el estado democrático no".

No ha cambiado de opinión Felipe González sobre los numerosos "Felipe González" de Pedro Sánchez: "Rectificar es de sabios y de necios tener que hacerlo a diario" asegura para después contestar a quienes defienden que estas modificaciones de discurso son propios de las personas que piensan: "Los que no pensamos no somos predecibles. Como no pensamos nos empecinamos en algo ¿Se puede cambiar de opinión? Sí, ¿se puede cambiar de opinión todos los días y por las razones que estamos viendo? No . Entre otras razones porque los gobiernos tienen que ser previsibles en su comportamiento para generar seguridad" defiende el expresidente.

Preguntado por las negociaciones que Pedro Sánchez está manteniendo con EH Bildu en su ronda de investidura, el expresidente reconoce que él "no lo haría", pero avisa: "No quiere decir que deslegitime los votos que tiene Bildu. El que yo no lo haga no significa que descalifique a quien lo haga". Sí ha ironizado sobre la reunión de Yolanda Díaz con Carles Puigdemont en Waterloo: "Un encuentro absolutamente maravilloso".

Sobre Israel y Gaza

Más concorde con la posición del Ejecutivo de Pedro Sánchez se ha mostrado González en el conflicto entre Israel y Gaza. "Hay que reconocer que la posición tanto de Pedro Sánchez presidente del Gobierno y con lo que representa y de Borrell en la UE ha marcado una línea que me parece que es una línea bastante impecable" asegura. Sin embargo, califica de "absurdez" las exigencias de Podemos. "Hay bastante ignorancia y bastante falta de memoria. Nosotros tenemos un representante de la autoridad palestina, por cierto acordado prácticamente por unanimidad en España desde 2014. ¿Que el estado Palestino lo reconoce España y existe? Es una simplificación absurda, que la teoría de los dos estados puede ser el final de esta a mí me retrotae demasiado a la memoria. Yo hace 50 años que presencié el primer debate El primer proyecto de entendimiento 'israelo-palestino'".