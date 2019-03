Felipe González confirma las declaraciones de que pudo volar la cúpula de ETA

El ex presidente, Felipe González, ha confirmado desde Colombia las polémicas declaraciones con las que aseguraba que hace 20 años pudo volar a la cúpula de ETA y no lo hizo.



Es la primera vez que habla tras sus polémicas declaraciones sobre la "guerra sucia" contra ETA. Felipe González sigue dudando de si tomó la decisión adecuada cuando le propusieron en 1990 "volar" a toda la cúpula de ETA. Entonces optó por no hacerlo. Hoy sigue pensando en ello.



También ha hablado en las últimas horas uno de sus colaboradores en su etapa de gobierno: El ex-secretario de Estado para la seguridad, Rafael Vera, condenado por el caso GAL. Ha apuntado que Felipe González estaba al tanto de la guerra sucia contra ETA. Vera sigue considerándose víctima de una "cacería".



El PP cree que tanto el GAL como las negociaciones con los terroristas sólo han servido para fortalecer a ETA.